Новая опасность для мира: мутировавший коронавирус уже обнаружили на трех континентах

Коронавирус стал опаснее / Reuters

20 декабря новый штамм коронавируса уже обнаружили как минимум на трех континентах — в Европе, Австралии и Африке.

Впервые случаи мутировавшего коронавируса обнаружили в Англии. Затем Всемирная организация здравоохранения заявила о 11 случаях инфицирования мутировавшим вирусом за пределами Великобритании — девять в Дании, и по одному в Нидерландах и Австралии.

Вечером, 20 декабря министерство здравоохранения Италии сообщило, что в стране зарегистрирован первый случай нового штамма коронавируса, пишет ТСН.

Сообщается, что инфицированный вместе со своим партнером недавно вернулись из Великобритании.​

Читайте такжеЕвропа наглухо закрывается от Великобритании из-за новой мутации коронавируса

Таким образом, Италия стала пятой страной, где подтвердили инфицирование мутированным коронавирусом.

Отметим, что за последние сутки в Великобритании из-за стремительного распространения новым коронавирусом COVID-19 заразились рекордные 35,9 тысячи человек. С воскресенья, 20 декабря, в Британии начали переходить к жесткому карантину.

Читайте такжеПереполнены вокзалы и аэропорт: люди массово "эвакуируются" из Лондона

Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.

Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред: