Новая опасность для мира: мутировавший коронавирус уже обнаружили на трех континентах

Новый штамм коронавируса стремительно распространяется по миру.
20 декабря новый штамм коронавируса уже обнаружили как минимум на трех континентах — в Европе, Австралии и Африке.
Впервые случаи мутировавшего коронавируса обнаружили в Англии. Затем Всемирная организация здравоохранения заявила о 11 случаях инфицирования мутировавшим вирусом за пределами Великобритании — девять в Дании, и по одному в Нидерландах и Австралии.
Вечером, 20 декабря министерство здравоохранения Италии сообщило, что в стране зарегистрирован первый случай нового штамма коронавируса, пишет ТСН.
Сообщается, что инфицированный вместе со своим партнером недавно вернулись из Великобритании.
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Таким образом, Италия стала пятой страной, где подтвердили инфицирование мутированным коронавирусом.
Отметим, что за последние сутки в Великобритании из-за стремительного распространения новым коронавирусом COVID-19 заразились рекордные 35,9 тысячи человек. С воскресенья, 20 декабря, в Британии начали переходить к жесткому карантину.
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Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.
Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.