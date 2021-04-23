Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому светит прививка

В Украину привезли 367 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках инициативы COVAX.
В пятницу, 23 апреля, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Самолет с вакциной южнокорейского производства AstraZeneca-SKBo прибыл в аэропорт в Киеве около 8:45, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Отметим, что новая партия состоит из 367 тысяч доз вакцины. Они были поставлены в рамках инициативы COVAX.
Как уточнили в Минздраве, эту партию вакцин используют для вакцинации приоритетных групп.
Кроме того, прививку AstraZeneca-SKBo также получат люди в возрасте старше 65 лет.
Что известно о вакцине AstraZeneca-SKBo
Южнокорейскую вакцину от коронавируса AstraZeneca-SKBio можно использовать для второй дозы после первой прививки препаратом Covishield.
Вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления.
Эксперты предупредили, что вакцины разных типов и созданные различными компаниями не являются взаимозаменяемыми.
В Минздраве гарантировали, что вакцина для второй прививки всем, кто привился первой дозой, будет в достаточном количестве и доступной.
Что такое COVAX
COVAX - это глобальная инициатива, созданная для ускорения разработки и производства вакцин от COVID-19, а также для обеспечения их равномерного распределения во всем мире. Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19.
Партнерами механизма COVAX выступают, в частности, производители вакцин, правительства США, Европейского Союза, Канады, Великобритании, Германии, Всемирный банк и др.
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Сколько вакцин в рамках COVAX обещают Украине
По данным ЮНИСЕФ, что всего до конца 2021 года в рамках COVAX в Украину будут поставлены вакцины для иммунизации 8 млн украинцев.
В ЮНИСЕФ подчеркивают, что в рамках COVAX поставляются только те вакцины от COVID-19, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ.
"Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство, - обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается", - пояснил Ляшко, слова которого приводятся в пресс-релизе ЮНИСЕФ.
Вакцинация в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 16 тыс. 169 человек.
- Наибольшее количество прививок зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 679), Днепропетровской (1 тыс. 453) и Запорожской (1 тыс. 084) областях, наименьшее - в Тернопольской (350), Кировоградской (335), Луганской (311) и Черниговской (263) областях.
- Прививки проводили 283 мобильные бригады по иммунизации и 470 пунктов прививки.С начала прививочной кампании привито 508 тыс. 046 человек.
- В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 485 тыс. 700 человек.
Индийская вакцина CoviShield
В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.
Вакцина CoviShield - что это
CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.
Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.
CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).
Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.
Вакцинация в Украине
23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.
Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.
Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.
Побочные эффекты CoviShield
Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:
- боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
- усталость,
- озноб или лихорадка,
- головная боль,
- тошнота,
- боль в суставах или мышцах,
- затруднение дыхания.
К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.
Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.