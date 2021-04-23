Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому светит прививка

Новая партия вакцины AstraZeneca поступила в Украину / Reuters

В пятницу, 23 апреля, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Самолет с вакциной южнокорейского производства AstraZeneca-SKBo прибыл в аэропорт в Киеве около 8:45, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отметим, что новая партия состоит из 367 тысяч доз вакцины. Они были поставлены в рамках инициативы COVAX.

Как уточнили в Минздраве, эту партию вакцин используют для вакцинации приоритетных групп.

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Кроме того, прививку AstraZeneca-SKBo также получат люди в возрасте старше 65 лет.

Что известно о вакцине AstraZeneca-SKBo

Южнокорейскую вакцину от коронавируса AstraZeneca-SKBio можно использовать для второй дозы после первой прививки препаратом Covishield.

Вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления.

Эксперты предупредили, что вакцины разных типов и созданные различными компаниями не являются взаимозаменяемыми.

В Минздраве гарантировали, что вакцина для второй прививки всем, кто привился первой дозой, будет в достаточном количестве и доступной.

Что такое COVAX

COVAX - это глобальная инициатива, созданная для ускорения разработки и производства вакцин от COVID-19, а также для обеспечения их равномерного распределения во всем мире. Работу COVAX координируют Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI), ЮНИСЕФ взаимодействует с производителями и партнерами по закупкам и логистике вакцин от COVID-19.

Партнерами механизма COVAX выступают, в частности, производители вакцин, правительства США, Европейского Союза, Канады, Великобритании, Германии, Всемирный банк и др.

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Сколько вакцин в рамках COVAX обещают Украине

По данным ЮНИСЕФ, что всего до конца 2021 года в рамках COVAX в Украину будут поставлены вакцины для иммунизации 8 млн украинцев.

В ЮНИСЕФ подчеркивают, что в рамках COVAX поставляются только те вакцины от COVID-19, которые соответствуют критериям безопасности и эффективности ВОЗ.

"Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство, - обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается", - пояснил Ляшко, слова которого приводятся в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Вакцинация в Украине:

За прошедшие сутки в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 16 тыс. 169 человек.

Наибольшее количество прививок зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 679), Днепропетровской (1 тыс. 453) и Запорожской (1 тыс. 084) областях, наименьшее - в Тернопольской (350), Кировоградской (335), Луганской (311) и Черниговской (263) областях.

Прививки проводили 283 мобильные бригады по иммунизации и 470 пунктов прививки.С начала прививочной кампании привито 508 тыс. 046 человек.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 485 тыс. 700 человек.