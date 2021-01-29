Новая вакцина против COVID-19: в Novavax заявили о готовности препарата с эффективностью более 89%

Вакцина Novavax прошла третью фазу клинических испытаний / Фото Reuters

Американская фармацевтическая компания Novavax объявила, что третья, финальная стадия исследований новой вакцины против коронавируса собственного производства завершена.

Эффективность вакцины, созданной американской биотехнологической компанией Novavax, составила 89,3%. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

"Кандидат на вакцину против СOVID-19, препарат NVX-CoV2373, созданный на основе белков, достиг основной конечной точки с эффективностью вакцины 89,3% по результатам третьей фазы клинического испытания, проведенного в Соединенном Королевстве (Великобритания)", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что препарат был испытан и на новом, "британском" штамме коронавируса в том числе.

На основе тестов было установлено, что вакцина от Novavax является эффективной на 95,6% против основного штамма, и на 85,6% против новой разновидности вируса.

В исследовании приняли участие более 15 тыс. участников в возрасте от 18 до 84 лет, в том числе 27% в возрасте старше 65 лет.

В июле прошлого года Novavax сообщила, что администрация США выделила ей 1,6 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса. Первая фаза клинических испытаний данной вакцины на людях началась в мае в Мельбурне в Австралии.

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