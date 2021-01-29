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Новая вакцина против COVID-19: в Novavax заявили о готовности препарата с эффективностью более 89%

29 января 2021, 06:35

Вакцина Novavax эффективна и против британского вируса-"мутанта" в том числе.

вакцина Novavax
Вакцина Novavax прошла третью фазу клинических испытаний / Фото Reuters

Американская фармацевтическая компания Novavax объявила, что третья, финальная стадия исследований новой вакцины против коронавируса собственного производства завершена.

Эффективность вакцины, созданной американской биотехнологической компанией Novavax, составила 89,3%. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

"Кандидат на вакцину против СOVID-19, препарат NVX-CoV2373, созданный на основе белков, достиг основной конечной точки с эффективностью вакцины 89,3% по результатам третьей фазы клинического испытания, проведенного в Соединенном Королевстве (Великобритания)", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что препарат был испытан и на новом, "британском" штамме коронавируса в том числе.

На основе тестов было установлено, что вакцина от Novavax является эффективной на 95,6% против основного штамма, и на 85,6% против новой разновидности вируса.

В исследовании приняли участие более 15 тыс. участников в возрасте от 18 до 84 лет, в том числе 27% в возрасте старше 65 лет.

В июле прошлого года Novavax сообщила, что администрация США выделила ей 1,6 млрд долларов на разработку вакцины от коронавируса. Первая фаза клинических испытаний данной вакцины на людях началась в мае в Мельбурне в Австралии.

Вакцина против коронавируса - о чем ранее писал Главред:

  • В четверг, 28 января, Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект об ускоренной регистрации вакцин от COVID-19 в Украине.
  • Без принятия этого документа нельзя использовать ни одну вакцину от коронавируса, поскольку ни один препарат в мире еще не прошел полностью все фазы клинических испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах делают в режиме экстренного использования.
  • Вакцинация украинцев от кронавируса начнется в феврале.
  • Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Все очереди, согласно четкому плану вакцинации, будут соблюдены. В этом заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
  • Врач-инфекционист, внештатный специалист Минздрава Ольга Голубовская рассказала, против какого штамма COVID-19 вакцина бессильна.

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