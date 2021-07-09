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Новая волна COVID-19 осенью и штамм Дельта: Ляшко обратился к украинцам

9 июля 2021, 10:18
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Ситуация с COVID-19 в Украине осенью во многом зависит и от самих украинцев, сказал Виктор Ляшко.

Ляшко
Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса / УНИАН

Нельзя допустить, чтобы ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине была такой же, как в октябре-ноябре и в марте-апреле. Государство ставит перед собой задачу массовой вакцинации украинцев и изучает вопрос дооснащения больниц кислородом. Обстоятельства во многом зависят и от украинцев, которым следует проконсультироваться со своим семейным врачом и сделать прививку от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В эфире ТСН он рассказал о том, что государство не хотело бы повторения тяжелых волн коронавирусной инфекции и работает над обеспечением условий для противодействия вирусу.

"Поэтому, наша первая стратегическая задача - как можно больше вакцинировать украинцев для того, чтобы даже при инфицировании предотвратить госпитализации в учреждения здравоохранения. Вторая задача — это мы опять же просматриваем все кислородные сети для того, чтобы дополнительно к тому, что уже сделали, точечно дооснастить те больницы, которые принимают наибольший удар, когда происходят значительные вспышки коронавирусной болезни", - объяснил министр.Читайте такжеЗатишью скоро конец: чего ждать от "бешеного" штамма Дельта в Украине

При этом он добавил, что у властей есть новые решения, о которых украинцам сообщат в скором времени. Однако ситуации во многом зависит и от людей, которые должны консультироваться со своими семейными врачами и делать прививки от коронавируса теми вакцинами, которые есть в наличии.

"Многое зависит от самих украинцев. Нам главное сейчас провакцинировать как можно большее количество украинцев. Я предлагаю не ждать (новой волны COVID-19), а активно готовиться. Активно готовиться — это идти в прививочные кабинеты, общаться со своим семейным врачом и прививаться от коронавирусной болезни вакциной, которая есть у него. Все остальное оставляем ученым и эпидемиологам", - подчеркнул Виктор Ляшко.

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Коронавирус в Украине

По данным на пятницу, 9 июля, в Украине установлено 2 240 246 случаев заболевания COVID-19. За минувшие 24 часа коронавирусом заразились 655 человек.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявляла, что в Украине может вспыхнуть новый опасный штамм коронавируса Дельта. Опасность новой модификации вируса состоит в том, что она быстро распространяется, и поражает тех, у кого еще нет иммунитета против коронавирусной инфекции. Поэтому людям с невыработанным иммунитетом лучше сделать привику.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин обратился к украинцам с просьбой соблюдать карантинные ограничения и предупредил о новой волне COVID-19 в Украине уже осенью.

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская предупредила о том, что уже в июле в Украине не исключена вспышка заболевания коронавирусом штамма Дельта. Ситуацию может спровоцировать циркуляция такого варианта COVID-19 в соседних странах.

Минздрав новости Украины коронавирус в Украине Виктор Ляшко
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