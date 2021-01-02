Новая волна коронавируса в Украине будет только осенью - вирусолог

Новая волна коронавируса в Украине будет только осенью / Reuters

Даже если после праздников в Украине введут локдаун, новая волна коронавируса будет только следующей осенью, заявила вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко.

"К началу января мы подойдем с низкой заболеваемостью - сейчас занято гораздо меньше больничных коек, чем еще месяц назад. Треть населения уже переболела, причем многие - бессимптомно (особенно - дети), потому тенденция к сокращению больных очевидна. Посмотрим, как власти будут вводить карантин при пустых больницах", - сказала Мироненко в комментарии Главреду.

По ее словам, даже если после праздников введут локдаун, новая волна коронавируса будет только следующей осенью

"Но и она будет менее интенсивной, потому что к тому времени немалая часть населения уже переболеет", - отметила вирусолог.

В то же время Мироненко обратила внимание на то, что если вакцина появится, то вряд ли ее смогут к нам привезти в пригодном состоянии.

"Специальных холодильников нет, непонятно, кто будет оплачивать транспортировку и хранение. Поручить это некому - семейные врачи невероятно загружены, а санэпидемслужба ликвидирована. То есть у нас некому принять вакцину и обеспечить ей надлежащие условия хранения. Скорость появления вакцины в Украине будет зависеть напрямую от этих факторов", - особо отметила вирусолог.

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