Новая волна коронавируса в Украине будет только осенью - вирусолог

Треть населения Украины уже переболела, причем многие - бессимптомно, отметила Алла Мироненко.
Даже если после праздников в Украине введут локдаун, новая волна коронавируса будет только следующей осенью, заявила вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко.
"К началу января мы подойдем с низкой заболеваемостью - сейчас занято гораздо меньше больничных коек, чем еще месяц назад. Треть населения уже переболела, причем многие - бессимптомно (особенно - дети), потому тенденция к сокращению больных очевидна. Посмотрим, как власти будут вводить карантин при пустых больницах", - сказала Мироненко в комментарии Главреду.
По ее словам, даже если после праздников введут локдаун, новая волна коронавируса будет только следующей осенью
"Но и она будет менее интенсивной, потому что к тому времени немалая часть населения уже переболеет", - отметила вирусолог.
В то же время Мироненко обратила внимание на то, что если вакцина появится, то вряд ли ее смогут к нам привезти в пригодном состоянии.
"Специальных холодильников нет, непонятно, кто будет оплачивать транспортировку и хранение. Поручить это некому - семейные врачи невероятно загружены, а санэпидемслужба ликвидирована. То есть у нас некому принять вакцину и обеспечить ей надлежащие условия хранения. Скорость появления вакцины в Украине будет зависеть напрямую от этих факторов", - особо отметила вирусолог.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 31 декабря президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о покупке Украиной вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. По его словам, Украина заключила контракт не дождавшись конца испытаний, поскольку многие страны стоят в очереди. При этом вакцина поступит только после официальной регистрации.
- 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.