Новая вспышка COVID-19 в Украине: эксперт назвал неожиданные сроки

В Украине прогнозируют вспышку коронавируса / Фото Reuters

В Украине вряд ли отменят ограничительные меры, вызванные эпидемией коронавируса, заявил врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Как пишет он в материале на Главреде, даже при введении "зеленой" зоны существует требование о продолжении использования масок в общественном транспорте и тому подобное.

Эксперт говорит, что существенного снижения заболеваемости COVID-19 в Украине не произошло.

Сейчас происходит стабилизация эпидемиологической обстановки, которая является объективной и не связана со снижением тестирования, - пояснил он.

Инфекционист уверен в том, что есть риск вспышки коронавируса в ближайшее время, уже в июне-июле.

"Во-первых, из-за того, что такая вспышка есть в Турции, куда активно ездят наши граждане, потому что не совсем понятно, каким образом происходит контроль за теми, кто оттуда возвращается (это в придачу к Индии и другим странам). По последним данным Euro CDC, есть три страны - Россия, Турция и Франция, где выявляют более 10 тысяч новых случаев заболеваемости ежедневно и это те страны (кроме, возможно, Франции), в которые украинцы ездят довольно часто", - отметил он.

Курпита добавил, что ухудшение с эпидемией COVID-19 в Украине может возникунть в случае появления нового вируса, или же после того, как существующий вирус попадет в новые условия – когда им начнут болеть те группы людей, которые раньше почти не болели.

Коронавирус в Украине: