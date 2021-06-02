Новая вспышка COVID-19 в Украине: эксперт назвал неожиданные сроки

Существенного снижения заболеваемости COVID-19 в Украине не произошло, говорит Владимир Курпита.
В Украине вряд ли отменят ограничительные меры, вызванные эпидемией коронавируса, заявил врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.
Как пишет он в материале на Главреде, даже при введении "зеленой" зоны существует требование о продолжении использования масок в общественном транспорте и тому подобное.
Эксперт говорит, что существенного снижения заболеваемости COVID-19 в Украине не произошло.
Сейчас происходит стабилизация эпидемиологической обстановки, которая является объективной и не связана со снижением тестирования, - пояснил он.
Инфекционист уверен в том, что есть риск вспышки коронавируса в ближайшее время, уже в июне-июле.
"Во-первых, из-за того, что такая вспышка есть в Турции, куда активно ездят наши граждане, потому что не совсем понятно, каким образом происходит контроль за теми, кто оттуда возвращается (это в придачу к Индии и другим странам). По последним данным Euro CDC, есть три страны - Россия, Турция и Франция, где выявляют более 10 тысяч новых случаев заболеваемости ежедневно и это те страны (кроме, возможно, Франции), в которые украинцы ездят довольно часто", - отметил он.
Курпита добавил, что ухудшение с эпидемией COVID-19 в Украине может возникунть в случае появления нового вируса, или же после того, как существующий вирус попадет в новые условия – когда им начнут болеть те группы людей, которые раньше почти не болели.
Коронавирус в Украине:
- За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 тыс. 137 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- В частности, согласно информации Минздрава, заболели 91 ребенок и 56 медицинских работников.
- Также за минувшие сутки госпитализированы 579 человек. Выздоровели 12 тыс. 085 человек. Тестирований методом ПЦР осуществлено 26 тыс. 468. Летальных случаев зарегистрировано 163.
- Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ривненской (117) областях.
- За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 204 тыс. 631 человек. Выздоровели 2 млн 053 тыс. 167 человек. ПЦР-тестов проведено 10 млн 207 тыс. 245. Летальных случаев зарегистрировано 50 тыс. 699.