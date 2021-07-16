Худший сценарий для Украины: Ляшко предупредил о новой вспышке COVID-19

Виктор Ляшко / УНИАН

В Украине вскоре прогнозируется новая вспышка коронавируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как рассказал он в эфире 1+1, размер COVID-вспышки и рост количества заболеваемости прогнозировать трудно.

"Надо готовиться к худшим сценариям... Украина двигалась, как Нидерланды. С середины апреля у нас началось снижение уровня заболеваемости. Впрочем, в течение последней недели в Нидерландах произошел резкий скачок. Сейчас они регистрируют более десять тысяч случаев в день. За неделю вспышка была такой, как осенью 2020 года", — пояснил глава Минздрава.

Говоря о запуске "ковид-сертификатов", он подчеркнул, что новые документы дадут несколько преимуществ: в частности, они будут фиксировать три показателя - вакцинация, данные о перенесенной болезни и данные о ПЦР-тестировании.

"Когда Украина будет переходить из "зеленой" зоны в "желтую", "оранжевую" или "красную", то определенные ограничения, которые есть в этой зоне для всех, видимо не будут распространяться на тех, кто вакцинирован или имеет ковид-сертификат", — предположил Ляшко.

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Напомним, ранее Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

Он подчеркнул, что одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

Коронавирус в Украине:

В Украине за сутки зафиксировано 737 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 50 детей и 16 медработников.

Также за последние сутки зафиксировано 17 летальных случаев, 616 человек выздоровели.

С начала пандемии COVID-19 заболели 2 млн 243 тыс. 605 украинцев, 2 млн 180 тыс. 281 - выздоровел, 52 тыс. 702 – умерли. Медики провели 11 млн 120 тыс. 046 ПЦР-тестирований.