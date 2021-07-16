Худший сценарий для Украины: Ляшко предупредил о новой вспышке COVID-19

Украина двигается по похожему графику, как в Нидерландах, говорит глава Минздрава.
В Украине вскоре прогнозируется новая вспышка коронавируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Как рассказал он в эфире 1+1, размер COVID-вспышки и рост количества заболеваемости прогнозировать трудно.
"Надо готовиться к худшим сценариям... Украина двигалась, как Нидерланды. С середины апреля у нас началось снижение уровня заболеваемости. Впрочем, в течение последней недели в Нидерландах произошел резкий скачок. Сейчас они регистрируют более десять тысяч случаев в день. За неделю вспышка была такой, как осенью 2020 года", — пояснил глава Минздрава.
Говоря о запуске "ковид-сертификатов", он подчеркнул, что новые документы дадут несколько преимуществ: в частности, они будут фиксировать три показателя - вакцинация, данные о перенесенной болезни и данные о ПЦР-тестировании.
"Когда Украина будет переходить из "зеленой" зоны в "желтую", "оранжевую" или "красную", то определенные ограничения, которые есть в этой зоне для всех, видимо не будут распространяться на тех, кто вакцинирован или имеет ковид-сертификат", — предположил Ляшко.
Напомним, ранее Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.
Он подчеркнул, что одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.
Коронавирус в Украине:
В Украине за сутки зафиксировано 737 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 50 детей и 16 медработников.
Также за последние сутки зафиксировано 17 летальных случаев, 616 человек выздоровели.
С начала пандемии COVID-19 заболели 2 млн 243 тыс. 605 украинцев, 2 млн 180 тыс. 281 - выздоровел, 52 тыс. 702 – умерли. Медики провели 11 млн 120 тыс. 046 ПЦР-тестирований.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.