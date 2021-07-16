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Худший сценарий для Украины: Ляшко предупредил о новой вспышке COVID-19

16 июля 2021, 14:32
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Украина двигается по похожему графику, как в Нидерландах, говорит глава Минздрава.

Виктор Ляшко прогнозирует новую вспышку коронавируса
Виктор Ляшко / УНИАН

В Украине вскоре прогнозируется новая вспышка коронавируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как рассказал он в эфире 1+1, размер COVID-вспышки и рост количества заболеваемости прогнозировать трудно.

"Надо готовиться к худшим сценариям... Украина двигалась, как Нидерланды. С середины апреля у нас началось снижение уровня заболеваемости. Впрочем, в течение последней недели в Нидерландах произошел резкий скачок. Сейчас они регистрируют более десять тысяч случаев в день. За неделю вспышка была такой, как осенью 2020 года", — пояснил глава Минздрава.

Говоря о запуске "ковид-сертификатов", он подчеркнул, что новые документы дадут несколько преимуществ: в частности, они будут фиксировать три показателя - вакцинация, данные о перенесенной болезни и данные о ПЦР-тестировании.

"Когда Украина будет переходить из "зеленой" зоны в "желтую", "оранжевую" или "красную", то определенные ограничения, которые есть в этой зоне для всех, видимо не будут распространяться на тех, кто вакцинирован или имеет ковид-сертификат", — предположил Ляшко.

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Напомним, ранее Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

Он подчеркнул, что одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

Коронавирус в Украине:

В Украине за сутки зафиксировано 737 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 50 детей и 16 медработников.

Также за последние сутки зафиксировано 17 летальных случаев, 616 человек выздоровели.

С начала пандемии COVID-19 заболели 2 млн 243 тыс. 605 украинцев, 2 млн 180 тыс. 281 - выздоровел, 52 тыс. 702 – умерли. Медики провели 11 млн 120 тыс. 046 ПЦР-тестирований.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
коронавирус в Украине Виктор Ляшко
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