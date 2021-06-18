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Новая вспышка COVID-19 в Украине: в Минздраве предупредили украинцев и назвали сроки

18 июня 2021, 18:14
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Минздрав призывает украинцев делать прививку против коронавируса.

Ляшко
В Украине в осенне-зимний период ожидается рост заболеваемости COVID-19, - Ляшко / УНИАН

Новая вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в осенне-зимний период. Вполне вероятно, что вирус будет параллельно циркулировать с гриппом и гриппоподобными заболеваниями. Поэтому украинцам лучше перестраховаться и сделать прививку. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ходе своего брифинга в пятницу, 18 июня, он рассказал о том, что согласно прогнозам, новая волна коронавирусной инфекции в Украине ожидается осенью-зимой. Поэтому он советует украинцам вакцинироваться.

"Мы прогнозируем, что потенциально, если не будет никаких дополнительных мутаций вируса, то рост может быть в осенне-зимний период, как у гриппа и гриппоподобных заболеваний. Поэтому призываем всех, до кого дошла очередь, идти и делать прививку", - сказал Ляшко.Читайте такжеУкраине грозит новая волна COVID-19: врачи рассказали, откуда и когда "завезут" новый опасный штамм

Также он подчеркнул, что в данный момент карантин в стране ослабляют, так как если жесткие противоэпидемиологические меры будут длиться слишком долго, то люди перестанут соблюдать такой режим.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро пятницы, 18 июня, в стране за последние 24 часа зафиксировано 967 новых прецедента заболеваемости COVID-19. Госпитализированы 585 человек. Всего с момента начала эпидемии в Украине зафиксировано 2 228 192 случаев заражения коронавирусом.

14 июня в Минздраве заявляли, что осенью в Украине ожидается третья волна коронавируса. Карантин обещали продлить, но с введением ряда ослаблений.

Кабинет министров 16 июня принял решение о продлении карантина в Украине до 31 августа. В стране продолжает действовать разделение на эпидемиологические зоны – красную, оранжевую, желтую и зеленую. На данный момент все регионы находятся в зеленой зоне.

Минздрав новости Украины коронавирус в Украине Виктор Ляшко
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