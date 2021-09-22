Новое исследование определило самую эффективную вакцину от COVID-19

Ученые сравнили действие разных вакцин от COVID-19 / Фото Reuters

Ученые сравнили эффективность вакцин от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson и выяснили, какой из препаратов наиболее эффективен. Исследование проводилось на общенациональном уровне в США и охватывало почти пять месяцев наблюдений весенне-летнего периода.

Выяснилось, что вакцина Moderna лучше двух других защищает от госпитализации – ее эффективность составила 93%. Для вакцин Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson защита от госпитализации составила 88% и 71% соответственно.

В исследовании также изучалась эффективность в разрезе более длительных периодов. Moderna снова вышла на первое место.

Согласно данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), через 4 месяца после введения Moderna обеспечивает 92% эффективности против госпитализации, для вакцины Pfizer-BioNTech этот показатель составляет 77%. Для Johnson & Johnson подобный расчет не проводился.

Читайте такжеКто лучше всего защищен от COVID-19 и помогает ли вакцинация – ответ врачаПо мнению экспертов CDC, эти новые данные в отношении различий эффективности вакцин могут помочь людям в принятии обоснованного решения в отношении бустеров вакцины. При этом агентство подчеркивает, что все одобренные в стране вакцины оказывают достаточный уровень защиты от госпитализации из-за тяжелого течения COVID-19.

Ранее в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сделали новое заявление по поводу вакцинации для защиты от коронавируса. По словам директора CDC Рошель Валенски, люди, привившиеся от COVID-19, в 11 раз меньше подвержены риску смерти в случае заражения коронавирусом.

Как сообщал Главред, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna.