Новогоднему празднованию в Киеве грозит локдаун: Рубан назвал условие

Новогодние праздники 2021 омрачила еще одна новость: киевляне могут остаться без новогодних локаций.
В Киеве грозят закрыть новогодние локации – если там будут выявлены нарушения противоэпидемических мер.
"Новогодние локации будут проверяться. Если они будут не соблюдать противоэпидемические мероприятия, то действительно будет решаться вопрос о прекращении их деятельности", – цитирует РБК-Украина главу Госпотребслужбы Киева Олега Рубана.
Он напомнил, что ответственность за соблюдение карантинных мер возложена на местные органы власти.
Читайте такжеКак украсить елку 2021: фото и что нельзя вешать в Год БыкаПри этом некоторые организаторы новогодних увеселений в столице отнеслись к соблюдению профилактических мероприятий безответственно.
"В субботу, воскресенье мы работали исключительно в режиме консультирования и предоставления информации. Но в случае несоблюдения правил будем решать вопрос о запрете работы новогодних локаций", – подчеркнул Рубан.
Карантин в Украине: последние новости
- Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря. Согласно постановлению, новые ограничения коснулись работы учебных заведений, проведения массовых развлекательных и религиозных мероприятий, а также работы ресторанов.
- Правительство приняло решение о продлении действия карантина в Украине до 28 февраля 2021 года. Украинцы остались без новогодних утренников и гуляний.
- Стали известны условия работы учреждений культуры и туризма во время карантина. В рамках этого карантина учреждениям культуры, туризма и креативным индустриям придется работать в режиме двух зон: сначала "оранжевой", далее "красной" и потом снова "оранжевой".