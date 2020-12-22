Новогоднему празднованию в Киеве грозит локдаун: Рубан назвал условие

Карантин в Киеве грозят ужесточить: названо условие локдауна для елок / Reuters

В Киеве грозят закрыть новогодние локации – если там будут выявлены нарушения противоэпидемических мер.

"Новогодние локации будут проверяться. Если они будут не соблюдать противоэпидемические мероприятия, то действительно будет решаться вопрос о прекращении их деятельности", – цитирует РБК-Украина главу Госпотребслужбы Киева Олега Рубана.

Он напомнил, что ответственность за соблюдение карантинных мер возложена на местные органы власти.

Читайте такжеКак украсить елку 2021: фото и что нельзя вешать в Год БыкаПри этом некоторые организаторы новогодних увеселений в столице отнеслись к соблюдению профилактических мероприятий безответственно.

"В субботу, воскресенье мы работали исключительно в режиме консультирования и предоставления информации. Но в случае несоблюдения правил будем решать вопрос о запрете работы новогодних локаций", – подчеркнул Рубан.

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