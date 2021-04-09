Новые области Украины попали в красную зону карантина из-за удара COVID-19

В Украине расширилась "красная" зона карантина / УНИАН

В Украине по состоянию на пятницу, 9 апреля, 13 регионов страны отнесены к "красной" зоне карантина.

В соответствии со свежими данными, обнародоваными Министерством здравоохранения, в "красную" карантинную зону Украины попали еще две области.

Отметим, что Министерство здравоохранения приняло решение об усилении карантина до "красного" уровня в Запорожской и Хмельницкой областях.

Кроме них, строгие ограничения продолжают действовать еще в 11 регионах, где превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом: норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Максимальные показатели в Хмельницкой области: если два дня назад уровень госпитализаций был 129,0, то сегодня — 133,9.

"Красная" зона карантина:

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область;

город Киев.

"Оранжевая" зона карантина:

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Черкасская область.

"Желтая" зона карантина:

Херсонская область.

Добавим, что в регионе самый низкий показатель госпитализаций — 52,6, а загруженность коек с кислородом составляет 25,3%.

"Зеленая" зона карантина:

Регионов в этой зоне Украине нет с начала адаптивного карантина.

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Коронавирус в Украине: