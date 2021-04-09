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Новые области Украины попали в красную зону карантина из-за удара COVID-19

9 апреля 2021, 11:36
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Еще две области Украины отнесли к зоне максимальных карантинных ограничений.

Карантин в Украине ударил по двум областям
В Украине расширилась "красная" зона карантина / УНИАН

В Украине по состоянию на пятницу, 9 апреля, 13 регионов страны отнесены к "красной" зоне карантина.

В соответствии со свежими данными, обнародоваными Министерством здравоохранения, в "красную" карантинную зону Украины попали еще две области.

Отметим, что Министерство здравоохранения приняло решение об усилении карантина до "красного" уровня в Запорожской и Хмельницкой областях.

Кроме них, строгие ограничения продолжают действовать еще в 11 регионах, где превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом: норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Максимальные показатели в Хмельницкой области: если два дня назад уровень госпитализаций был 129,0, то сегодня — 133,9.

"Красная" зона карантина:

  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область;
  • город Киев.

"Оранжевая" зона карантина:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Полтавская область;
  • Ровенская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Черкасская область.

"Желтая" зона карантина:

  • Херсонская область.

Добавим, что в регионе самый низкий показатель госпитализаций — 52,6, а загруженность коек с кислородом составляет 25,3%.

"Зеленая" зона карантина:

Регионов в этой зоне Украине нет с начала адаптивного карантина.

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Коронавирус в Украине:

  • За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 19 тыс. 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
  • В частности, заболели 751 ребенок и 552 медицинских работника. За минувшие сутки госпитализированы 4 тыс. 936 человек, летальных случаев зафиксировано 419. Выздоровел 11 тыс. 221 человек. Тестирований методом ПЦР за сутки проведено 53 тыс. 373.
  • За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 823 тыс. 674 человека, выздоровели - 1 млн 395 тыс. 104 человека. Летальных случаев зарегистрировано 36 тыс. 381. ПЦР-тестов проведено 8 млн 568 тыс. 004.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 864), Днепропетровской (1 тыс. 665), Львовской (1 тыс. 639), Киевской (1 тыс. 265) и Харьковской (1 тыс. 194) областях.

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