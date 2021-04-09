Новые области Украины попали в красную зону карантина из-за удара COVID-19

Еще две области Украины отнесли к зоне максимальных карантинных ограничений.
В Украине по состоянию на пятницу, 9 апреля, 13 регионов страны отнесены к "красной" зоне карантина.
В соответствии со свежими данными, обнародоваными Министерством здравоохранения, в "красную" карантинную зону Украины попали еще две области.
Отметим, что Министерство здравоохранения приняло решение об усилении карантина до "красного" уровня в Запорожской и Хмельницкой областях.
Кроме них, строгие ограничения продолжают действовать еще в 11 регионах, где превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом: норма составляет 60 на 100 тысяч населения. Максимальные показатели в Хмельницкой области: если два дня назад уровень госпитализаций был 129,0, то сегодня — 133,9.
"Красная" зона карантина:
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область;
- город Киев.
"Оранжевая" зона карантина:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Черкасская область.
"Желтая" зона карантина:
- Херсонская область.
Добавим, что в регионе самый низкий показатель госпитализаций — 52,6, а загруженность коек с кислородом составляет 25,3%.
"Зеленая" зона карантина:
Регионов в этой зоне Украине нет с начала адаптивного карантина.
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Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 19 тыс. 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- В частности, заболели 751 ребенок и 552 медицинских работника. За минувшие сутки госпитализированы 4 тыс. 936 человек, летальных случаев зафиксировано 419. Выздоровел 11 тыс. 221 человек. Тестирований методом ПЦР за сутки проведено 53 тыс. 373.
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 823 тыс. 674 человека, выздоровели - 1 млн 395 тыс. 104 человека. Летальных случаев зарегистрировано 36 тыс. 381. ПЦР-тестов проведено 8 млн 568 тыс. 004.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 864), Днепропетровской (1 тыс. 665), Львовской (1 тыс. 639), Киевской (1 тыс. 265) и Харьковской (1 тыс. 194) областях.