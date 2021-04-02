Новые рекорды COVID-19: зафиксировано наибольшее число больных и жертв с начала эпидемии

За сутки поставили почти 20 тысяч диагнозов "коронавирус". Кроме того зафиксирован смертельный антирекорд.
Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 19 893 жителей страны - это рекордное число диагнозов с начала эпидемии COVID-19. В том числе заболели 834 ребенка и 484 медработника.
Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 5 040 человек; летальных случаев - 433 (наибольшее число жертв с начала эпидемии); выздоровели - 10 287 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 2 апреля
За последние сутки в Киеве выявили 1 164 случая заражения коронавирусом, умерли - 46 человек, выздоровели - 571.
Всего в Киеве заболел 164 605 человек, умерли - 3495, вылечились - 106 788.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 1 711 630 человек;
- выздоровели - 1 333 370 человек;
- летальных исходов - 33 679;
- проведено ПЦР-тестов - 8 238 849.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
19 097 человек привиты против COVID-19 за сутки 1 апреля 2021 в Украине.
267 833 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 267 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 1164 случая / 1710 прививок;
- Винницкая область - 815 случаев / 800 прививок;
- Волынская область - 522 случая / 570 прививок;
- Днепропетровская область - 1178 случаев / 1340 прививок;
- Донецкая область - 852 случая / 640 прививок;
- Житомирская область - 855 случаев / 850 прививок;
- Закарпатская - 389 случаев / 730 прививок;
- Запорожская область - 755 случаев / 960 прививок;
- Ивано-Франковская область - 415 случаев / 837 прививок;
- Киевская область - 1156 случаев / 930 прививок;
- Кировоградская область - 166 случаев / 460 прививок;
- Луганская область - 187 случаев / 440 прививок;
- Львовская область - 1668 случаев / 1160 прививки;
- Николаевская область - 456 случаев / 830 прививок;
- Одесская область - 1608 случаев / 630 прививок;
- Полтавская область - 693 случая / 870 прививок;
- Ровенская область - 635 случаев / 480 прививок;
- Сумская область - 786 случаев / 500 прививок;
- Тернопольская область - 710 случаев / 490 прививок;
- Харьковская область - 1494 случая / 1030 прививок;
- Херсонская область - 221 случай / 40 прививок;
- Хмельницкая область - 1351 случай / 700 прививок;
- Черкасская область - 768 случаев / 1440 прививок;
- Черновицкая область - 466 случаев / 400 прививок;
- Черниговская область - 583 случая / 260 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В двух областях Украины лабораторно подтвердили "южноафриканский" штамм коронавируса. При этом "британский" штамм обнаружили во всех областях. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
- Коронавирус в Украине вчера установил смертельный антирекорд. По состоянию на утро 1 апреля жертвами болезни стал 421 украинец.
- На прошлой неделе коронавирус в Украине также установил ряд антирекордов. В течение нескольких дней каждый день увеличивалось число поставленных диагнозов, а по состоянию на утро 26 марта официально выявили наибольшее число больных за 24 часа за все время эпидемии.
- По состоянию на утро среды, 24 марта, коронавирус в Киеве убил рекордное число пациентов за сутки - жертвами болезни стали 49 человек.
- Маленькие украинцы стали чаще болеть коронавирусом, причем болезнь они переносят тяжелее. В частности, в больнице в Харькове за неделю от осложнений COVID-19 умерли двое детей.
- Кандидат медицинских наук, заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах Александр Линчевский объяснил, есть ли смысл в зонах карантина и что Украина делает не так. По его словам, в Украине введено "цветное" зонирование из-за эпидемии коронавируса, однако на самом деле ни правительство, ни медики не знают настоящей ситуации с COVID-19, поэтому непонятно, какая область должна быть "красной", а какая – "зеленой".