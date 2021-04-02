Новые рекорды COVID-19: зафиксировано наибольшее число больных и жертв с начала эпидемии

За минувшие 24 часа госпитализированы более 5 тыс. украинцев / Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 19 893 жителей страны - это рекордное число диагнозов с начала эпидемии COVID-19. В том числе заболели 834 ребенка и 484 медработника.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 5 040 человек; летальных случаев - 433 (наибольшее число жертв с начала эпидемии); выздоровели - 10 287 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 2 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 2 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1 164 случая заражения коронавирусом, умерли - 46 человек, выздоровели - 571.

Всего в Киеве заболел 164 605 человек, умерли - 3495, вылечились - 106 788.

Коронавирус в Киеве - статистика 2 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 711 630 человек;

выздоровели - 1 333 370 человек;

летальных исходов - 33 679;

проведено ПЦР-тестов - 8 238 849.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

19 097 человек привиты против COVID-19 за сутки 1 апреля 2021 в Украине.

267 833 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 267 831 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 1164 случая / 1710 прививок;

Винницкая область - 815 случаев / 800 прививок;

Волынская область - 522 случая / 570 прививок;

Днепропетровская область - 1178 случаев / 1340 прививок;

Донецкая область - 852 случая / 640 прививок;

Житомирская область - 855 случаев / 850 прививок;

Закарпатская - 389 случаев / 730 прививок;

Запорожская область - 755 случаев / 960 прививок;

Ивано-Франковская область - 415 случаев / 837 прививок;

Киевская область - 1156 случаев / 930 прививок;

Кировоградская область - 166 случаев / 460 прививок;

Луганская область - 187 случаев / 440 прививок;

Львовская область - 1668 случаев / 1160 прививки;

Николаевская область - 456 случаев / 830 прививок;

Одесская область - 1608 случаев / 630 прививок;

Полтавская область - 693 случая / 870 прививок;

Ровенская область - 635 случаев / 480 прививок;

Сумская область - 786 случаев / 500 прививок;

Тернопольская область - 710 случаев / 490 прививок;

Харьковская область - 1494 случая / 1030 прививок;

Херсонская область - 221 случай / 40 прививок;

Хмельницкая область - 1351 случай / 700 прививок;

Черкасская область - 768 случаев / 1440 прививок;

Черновицкая область - 466 случаев / 400 прививок;

Черниговская область - 583 случая / 260 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред: