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Новые случаи Дельта-штамма в Киеве: стало известно, усилят ли карантин в столице

22 июля 2021, 13:23
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Ранее в столице было официально подтверждено шесть случаев заболевания опасным штаммом COVID-19.

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В Киеве пока не планируют усиливать карантин из-за новых случаев штамма "Дельта" / УНИАН

В Киеве, где ранее обнаружили первые шесть случаев заболевания индийским штаммом коронавируса "Дельта", не будут ужесточать карантин. Сейчас украинская столица готовится к третьей волне ковида, которая по прогнозам, припадет на конец августа.

"Нет, сегодня город полностью готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет на конец августа. Люди вернутся из отпусков, с каникулярных периодов", – заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24".

Рубан добавил, что рост заболеваемости прогнозируют на конец августа, а также в сентябре-октябре.

Киев начинает готовиться к третьей волне СOVID-19

Напомним, в Киеве планируют во время третьей волны коронавируса внедрить новые пропуска на общественный транспорт, к вспышке также увеличивают количество реаниматологические коек в больницах, а также закупают необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет вспышка коронавируса и "украинцам надо готовиться к худшим сценариям", но насколько увеличится количество больных, пока неизвестно. Во время вспышки будет внедряться усиленный карантин, а "ковидные сертификаты" помогут гражданам избежать неудобств, связанных с закрытием тех или иных заведений и структур.

В Украине, к слову, уже создали 197 центров вакцинации населения (ЦВН) против коронавируса. Для вакцинации нужно записаться в лист ожидания вакцинации против COVID-19 через "Дію" или горячую линию Минздрава. Для прививки в Киеве можно записаться через портал для пациентов Helsi.me.

Ранее в этом месяце в Украине начали прививать вакциной Pfizer всех желающих.

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