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Новые волны COVID-19 и жизнь в условиях вируса: в ВОЗ сделали новый прогноз о пандемии

10 января 2022, 12:40
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Жизнь в условиях пандемии коронавируса предполагает готовность к реакции на новые вызовы, сказал Давид Набарро.

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Пандемия COVID-19 далека от завершения - ВОЗ / Getty

Сложная ситуация с коронавирусной инфекцией в мире продлится минимум три месяца. Завершение пандемии в поле зрения специалистов, однако до ее окончания еще далеко. Мир может ждать еще несколько волн заболеваемости. Проблемы в борьбе с вирусом фиксируются не только в Западной Европе, но и в других точках планеты. Жизнь в условиях коронавируса предполагает готовность к вызовам. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Давид Набарро.

Как сообщает The Guardian он рассказал о том, что сложная ситуация с эпидемией в мире будет продолжаться еще минимум три месяца. О завершении пандемии пока говорить нельзя. Мир ждет еще несколько волн коронавируса.

Читайте такжеИх коронавирус не берет: ученые выяснили, почему некоторые люди не болеют COVID-19"Мы проходим через марафон, и нельзя сказать, что мы в конце него - этот конец в нашем поле зрения, но пока до него далеко. И до того, как мы до него доберемся, будет еще несколько волн", - сказал Набарро.

По словам специалиста, в данный момент нельзя сказать, насколько тяжелыми могут быть следующие волны коронавируса. Системы здравоохранения испытывают серьезные нагрузки по всему миру.

"Во-первых, этот вирус продолжает развиваться - у нас есть "Омикрон", но мы получим и другие варианты. Во-вторых, это действительно влияет на весь мир. И если службы здравоохранения в Западной Европе едва справляются, то во многих других частях мира они полностью перегружены", - рассказал он.

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Также специалист ВОЗ добавил, что могут быть новые вспышки COVID-19. Жизнь в условиях циркуляции коронавирусной инфекции диктует готовность к быстрой реакции на вызовы.

"Я согласен с тем, что, как мне кажется, с этим вирусом будут продолжаться вспышки, и жить с COVID означает быть в состоянии подготовиться к ним и реагировать очень быстро, когда они происходят", - подчеркнул Давид Набарро.

Напомним, главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан выразил надежду, что пандемия COVID-19 может закончиться в 2022 году. Если течение болезни станет относительно легким, ее будет проще предотвратить и лечить. На перспективах положительного прогноза может отразиться появление вакцин второго и третьего поколения, а также инновации.

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