Новые запреты и ограничения: в Слуге народа рассказали, к чему готовиться из-за локдауна

В Украине ужесточают карантин / УНИАН

Локдаун в Украине коснется только тех мест, где существуют серьезные проблемы и предполагает создание системы защиты.

Об этом народный депутат от Слуги народа Юрий Камельчук рассказал в интервью Апостроф Live.

"Собственно говоря, защита людей от распространения заражения с помощью каких-то специальных алгоритмов относительно того, где люди будут проходить. Возможно, они будут проходить какую-то дополнительную дезинфекцию, или их будут проверять дополнительно. Кто-то будет это контролировать", - пояснил он.

В то же время нардеп уточнил, что по поводу остановки работы общественного транспорта во время локдауна решение пока не принято.

"Мне кажется, что будут какие-то дополнительные ограничения, иначе это не имеет смысла. Так было бы логично, потому что зачем закрывать, если люди будут передвигаться с такой же интенсивностью".

При этом "слуга народа" отметил, что локдаун не коснется сферы авиаперевозок: "Насколько я знаю, никто не собирается закрывать воздушные пути, то есть люди смогут вылетать за границу. То есть новогодний отдых удастся тем, кто его планирует".

Отвечая на вопрос о сроках локдауна Камельчук добавил: "Идет речь до 15 января - это сложный период. А с какого числа начнется - кто-то говорит 20 декабря, кто-то говорит 21, кто-то говорит 25 декабря. Вообще я противник того, чтобы это делать, но я должен озвучивать ту информацию, которую я слышу, и происходящие обсуждения".

Читайте такжеПолный локдаун и остановка транспорта: в Слуге народа дали неожиданный прогноз

Ранее глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий заявил о том, что инкубационный период у COVID-19 от 14 до 21 дня, поэтому жесткий локдаун надо будет вводить минимум на три недели. Он отметил, что система здравоохранения Украины пока может выдержать до 30 тысяч новых больных.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке