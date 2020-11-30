Новые запреты и ограничения: в Слуге народа рассказали, к чему готовиться из-за локдауна

Юрий Камельчук рассказал, коснется ли локдаун сферы авиаперевозок.
Локдаун в Украине коснется только тех мест, где существуют серьезные проблемы и предполагает создание системы защиты.
Об этом народный депутат от Слуги народа Юрий Камельчук рассказал в интервью Апостроф Live.
"Собственно говоря, защита людей от распространения заражения с помощью каких-то специальных алгоритмов относительно того, где люди будут проходить. Возможно, они будут проходить какую-то дополнительную дезинфекцию, или их будут проверять дополнительно. Кто-то будет это контролировать", - пояснил он.
В то же время нардеп уточнил, что по поводу остановки работы общественного транспорта во время локдауна решение пока не принято.
"Мне кажется, что будут какие-то дополнительные ограничения, иначе это не имеет смысла. Так было бы логично, потому что зачем закрывать, если люди будут передвигаться с такой же интенсивностью".
При этом "слуга народа" отметил, что локдаун не коснется сферы авиаперевозок: "Насколько я знаю, никто не собирается закрывать воздушные пути, то есть люди смогут вылетать за границу. То есть новогодний отдых удастся тем, кто его планирует".
Отвечая на вопрос о сроках локдауна Камельчук добавил: "Идет речь до 15 января - это сложный период. А с какого числа начнется - кто-то говорит 20 декабря, кто-то говорит 21, кто-то говорит 25 декабря. Вообще я противник того, чтобы это делать, но я должен озвучивать ту информацию, которую я слышу, и происходящие обсуждения".
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Ранее глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий заявил о том, что инкубационный период у COVID-19 от 14 до 21 дня, поэтому жесткий локдаун надо будет вводить минимум на три недели. Он отметил, что система здравоохранения Украины пока может выдержать до 30 тысяч новых больных.
Локдаун в Украине: что известно о подготовке
- 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
- В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
- В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.