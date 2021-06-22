Новый агрессивный штамм коронавируса: кто рискует заболеть и спасет ли прививка

Алла Мироненко рассказала о новом штамме коронавируса / УНИАН

Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко в комментарии Главреду рассказала, опасна ли для нашей страны агрессивная мутация коронавируса – Дельта.

"Недавно Украина отменила ограничения на въезд из Индии, где фиксировали агрессивную мутацию коронавируса – Дельта. Стоит отметить, что запреты, как правило, регулируются не эпидемиологическими соображениями, а экономическими или политическими", - рассказала вирусолог.

Также специалист обратила внимание на то, что "для Украины в данном случае не так важно то, откуда его к нам завезут. Гораздо важнее, чтобы люди были защищены".

"В целом вакцины против Дельты в общей массе работают против него. Больше всего ему подвержены две категории - те, кто не переболели коронавирусом и те, кто не привиты. Потому тем, кто еще не болел, лучше было бы привиться, потому как уже через три-пять недель после получения хотя бы одной дозы прививки шансы заболеть гораздо ниже. Если в Украине будет кому болеть к тому времени, как индийский штамм Дельта будет к нам занесен, то, несомненно, он может спровоцировать подъем заболеваемости", - отметила Алла Мироненко в комментарии Главреду.

"Насколько серьезным он будет, будет зависеть от того, как с этим будут справляться медики. Если заболевших будет немного, то, соответственно, столь серьезных запретов, как при прошлых штаммах, сейчас может и не быть. На данный момент ситуация такова, что часть людей в крупных городах либо уже переболели ранее известными штаммами, либо уже привились. Проблема может возникнуть в селах, где нет доступа к вакцинам, потому как туда вирус может попасть, например, от инфицированных родственников, которые приезжают в гости", - подытожила врач.

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