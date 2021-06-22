УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Новый агрессивный штамм коронавируса: кто рискует заболеть и спасет ли прививка

22 июня 2021, 20:49
Прослушать новость
Остановить

В целом вакцины против Дельты в общей массе работают против него. Больше всего ему подвержены две категории населения.

Алла Мироненко
Алла Мироненко рассказала о новом штамме коронавируса / УНИАН

Вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского Алла Мироненко в комментарии Главреду рассказала, опасна ли для нашей страны агрессивная мутация коронавируса – Дельта.

"Недавно Украина отменила ограничения на въезд из Индии, где фиксировали агрессивную мутацию коронавируса – Дельта. Стоит отметить, что запреты, как правило, регулируются не эпидемиологическими соображениями, а экономическими или политическими", - рассказала вирусолог.

Также специалист обратила внимание на то, что "для Украины в данном случае не так важно то, откуда его к нам завезут. Гораздо важнее, чтобы люди были защищены".

"В целом вакцины против Дельты в общей массе работают против него. Больше всего ему подвержены две категории - те, кто не переболели коронавирусом и те, кто не привиты. Потому тем, кто еще не болел, лучше было бы привиться, потому как уже через три-пять недель после получения хотя бы одной дозы прививки шансы заболеть гораздо ниже. Если в Украине будет кому болеть к тому времени, как индийский штамм Дельта будет к нам занесен, то, несомненно, он может спровоцировать подъем заболеваемости", - отметила Алла Мироненко в комментарии Главреду.

"Насколько серьезным он будет, будет зависеть от того, как с этим будут справляться медики. Если заболевших будет немного, то, соответственно, столь серьезных запретов, как при прошлых штаммах, сейчас может и не быть. На данный момент ситуация такова, что часть людей в крупных городах либо уже переболели ранее известными штаммами, либо уже привились. Проблема может возникнуть в селах, где нет доступа к вакцинам, потому как туда вирус может попасть, например, от инфицированных родственников, которые приезжают в гости", - подытожила врач.

Ранее Главред писал о том, люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию COVID-19, могут ощущать запах гнили. Причиной тому может являться ринит, провоцирующий воспаление гайморовых пазух. Такой симптом со временем исчезает, однако в подобном случае следует обращаться к врачу. Об этом заявил доктор-отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев.

Дельта коронавирус Алла Мироненко новости Украины коронавирус в мире
Сейчас вы просматриваете новость «Новый агрессивный штамм коронавируса: кто рискует заболеть и спасет ли прививка». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Трагически погибла 21-летняя украинская рекордсменка Екатерина ДолганТрагически погибла 21-летняя украинская рекордсменка Екатерина Долган День Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православииДень Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православии "Каких реформ вы еще хотите?" Украина резко обратилась к НАТО и объявила о требовании"Каких реформ вы еще хотите?" Украина резко обратилась к НАТО и объявила о требовании Шевченко резко прокомментировал провальную игру сборной Украины на Евро-2020 с АвстриейШевченко резко прокомментировал провальную игру сборной Украины на Евро-2020 с Австрией В Ровенской области конь задушил отца девяти детейВ Ровенской области конь задушил отца девяти детей

Последние новости

21:49

"Ситуация угрожающая": в Раде объявили о заседании СНБО по карантину в Украине

21:33

В Польша разразились смелым обвинением в адрес Путина Видео

21:03

Сделка Байдена и Путина по Украине: эксперт раскрыл главную интригу диалога США и России о Донбассе Видео

20:49

Новый агрессивный штамм коронавируса: кто рискует заболеть и спасет ли прививка

20:21

Ученые смогли побороть коронавирус с помощью "наноловушек" Видео

Реклама
20:21

Врач объяснила, как правильно и с пользой кушать мясо

19:58

Пекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии Видео

19:42

Зеленский поедет в Германию на переговоры с Меркель по Донбассу: на Банковой назвали дату Видео

19:40

Пылевая буря в Киеве: выяснились причины и есть ли угроза для жизни Видео

19:20

Кому на Западе мешает украинская коррупция мнение

19:05

Похоронили в день рождения дочери: стали известны детали жуткого убийства медсестры на Тернопольщине

18:59

Выяснилось, могут ли в Украине определять новый опасный штамм COVID Видео

18:46

ЧП в Одесской области: в селе Лебедевка сошел оползень, начата операция по поиску людей Видео

18:27

Эксперт поведал, с какими продуктами сочетается творог, а с какими его лучше не есть

18:01

Вырезано сердце и легкие: всплыли жуткие детали замаскированного под пожар убийства на Киевщине Видео

17:59

Летний дождь пришел внезапно: в салоне поезда Львов-Мариуполь выпали осадки Видео

17:49

Данилов привел уникальное доказательство, что Черное море не должно быть "российским озером" Видео

17:21

В Кабмине предупредили о скачке тарифов: украинцы заплатят больше за отопление и горячую воду Видео

17:15

Нарушение властями обязательств перед инвесторами нанесло удар по рынку "зеленой" энергетики – СМИ

17:15

Мэр Федорук победил: Верховный суд вернул Буче под Киевом 890 га

Реклама
17:04

Порошенко отдыхает в лакшери отеле во время скандала из-за его сделок с Медведчуком — эксперт

16:58

Поражает мозг: ученые объяснили опасность потери обоняния и вкуса при COVID-19 Видео

16:54

"Большая стройка": на объездной Прилук реконструируют путепровод через железную дорогу

16:49

Врач объяснил, почему переболевшие коронавирусом ощущают запах гнили Видео

16:31

Кива рассказал, каким образом собирается сажать на ж*пу Вирастюка Видео

16:23

Надругался прямо у дома: на Хмельнитчине педофил изнасиловал школьницу Видео

16:05

Почему нельзя раздавать свою одежду и обувь направо и налево даром

15:08

"Тяжело дышать": мощная песчаная буря покрыла Киев пылью Видео

15:05

В Олешковском лесу массово цветут загадочные кактусы Видео

14:36

Почему красное мясо сильно опасно для организма - ответ ученых Видео

14:26

"Изверг": в Луцке умерла 32-летняя женщина, которую дико на глазах у ребенка избил сожитель

14:10

Тренировка с виртуальным тренером: Зеленский анонсировал создание в Украине спортивных локаций Видео

14:00

Новый налоговый закон в Украине ударит по всему украинскому бизнесу - СМИ

13:59

Вывести рынок из "тени": СМИ дали рецепт наполнения госбюджета без "закручивания гаек"

13:38

"Мы делали глупую вещь": убийца 15-летней девочки в Никополе рассказал, как задушил свою подругу Видео

13:36

Врач рассказала, кому категорически нельзя есть малину Видео

13:35

Грибы-убийцы: в Днепре маленький мальчик умер в муках от отравления

12:59

Зеленский пообещал украинцам регулярные медосмотры: кому и когда светят чекапы Видео

12:53

Путин объяснил, кто виноват, что Россия захапала Крым Видео

12:34

Судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар показала свою красавицу-дочь

Реклама
12:31

"К черту НАТО": в Дании вандалы осквернили памятник Шевченко Видео

12:30

Заглянула под кровать и увидела питона: харьковчанка нашла змею в своей квартире

12:08

У Google сегодня масштабный сбой: что случилось

12:04

Луческу раскритиковал сборную Украины за игру с Австрией на Евро-2020 Видео

11:50

"Хотел хайпануть на скандале": история о позоре TikTok-блогера Волошина получила продолжение Видео

11:48

Ждем жару под 40°: синоптик дал прогноз погоды на ближайшие дни в Украине Видео

11:36

"Большая стройка": на отремонтированном участке Дороги единства состоится пробег ретро-автомобилей

11:35

Носи усы - не бойся: в Киеве разоблачили усатого мужчину, который прикидывался нищенкой Видео

10:56

Пересчет пенсий с 1 июля: сколько денег докинут из-за стажа Видео

10:55

Побережье Азовского моря оккупировали змеи Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять