Новый бунт из-за карантина: в Тернополе объявили об отказе от локдауна

По словам Сергея Надала, власти Тернополя рекомендуют бизнесу продолжать работу с 8 января, несмотря на жесткий карантин в Украине.
В результате снижения уровня заболеваемости COVID-19 в Тернополе местные власти приняли решение об отказе вводить ужесточенный карантин на период с 8 по 24 января. Ученики младших классов будут ходить в школу, а предприятиям намерены рекомендовать продолжать работу.
Соответствующее решение было принято местной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС в среду, 6 января, сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета. Как утверждают местные власти, в городе в течение последних дней не фиксируется рост уровня заболеваемости COVID-19. Наоборот, показатели заражения и госпитализаций снижаются.
По словам тернопольского градоначальника, согласно рекомендациям комиссии, дополнительные карантинные ограничения в январе запускаться не будут.Читайте такжеБунт против карантина: мэр Тернополя грозит властями из-за блокады
"Учитывая это, комиссия приняла решение не усугублять с 8 января карантин и не вводить никаких дополнительных ограничений на территории Тернопольской общины. Будут действовать только те противоэпидемические мероприятия, которые были приняты ранее", - сказал Сергей Надал.
Более того, мэр Тернополя добавил, что учащиеся младших классов продолжат посещать школы, а городские власти будут рекомендовать предпринимателям продолжать работать с 8 января в обычном режиме.
"Ученики младших классов будут посещать уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов - в соответствии со смешанной формой обучения. Рекомендуем также субъектам хозяйствования не прекращать свою предпринимательскую деятельность с 8 января, а продолжать работать в обычном режиме", - подчеркнул Надал.Читайте такжеВласти Тернополя категорически отказались ужесточать карантин
Карантин в Украине
- Кабинет министров 9 декабря 2020 года принял решение о введении на территории Украины усиленных противоэпидемиологических мероприятий, которые должны будут действовать с 8 по 24 января.
- При этом общенациональный карантин в Украине был продлен до 1 марта 2021 года.
- Согласно информации СМИ, в Офисе президента Украины не подтверждают сведений о том, что усиленный карантин могут перенести или смягчить. Подчеркивается, что окончательное решение будет принято исходя из анализа показателей заболеваемости COVID-19.