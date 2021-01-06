Новый бунт из-за карантина: в Тернополе объявили об отказе от локдауна

Усиленного карантина в Тернополе не будет - Надал / Фейсбук С.Надала

В результате снижения уровня заболеваемости COVID-19 в Тернополе местные власти приняли решение об отказе вводить ужесточенный карантин на период с 8 по 24 января. Ученики младших классов будут ходить в школу, а предприятиям намерены рекомендовать продолжать работу.

Соответствующее решение было принято местной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС в среду, 6 января, сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета. Как утверждают местные власти, в городе в течение последних дней не фиксируется рост уровня заболеваемости COVID-19. Наоборот, показатели заражения и госпитализаций снижаются.

По словам тернопольского градоначальника, согласно рекомендациям комиссии, дополнительные карантинные ограничения в январе запускаться не будут.Читайте такжеБунт против карантина: мэр Тернополя грозит властями из-за блокады

"Учитывая это, комиссия приняла решение не усугублять с 8 января карантин и не вводить никаких дополнительных ограничений на территории Тернопольской общины. Будут действовать только те противоэпидемические мероприятия, которые были приняты ранее", - сказал Сергей Надал.

Более того, мэр Тернополя добавил, что учащиеся младших классов продолжат посещать школы, а городские власти будут рекомендовать предпринимателям продолжать работать с 8 января в обычном режиме.

"Ученики младших классов будут посещать уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов - в соответствии со смешанной формой обучения. Рекомендуем также субъектам хозяйствования не прекращать свою предпринимательскую деятельность с 8 января, а продолжать работать в обычном режиме", - подчеркнул Надал.Читайте такжеВласти Тернополя категорически отказались ужесточать карантин

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