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Новый год в разгар COVID-19​: инфекционист назвал главную опасность праздников

6 декабря 2020, 08:52
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Медик посоветовал праздновать Новый год в селе или на даче.

Путешествия на Новый год в разгар коронавируса опасны / Reuters

Инфекционист ​Алексей Галимский​ назвал главную опасность празднования Нового года. По его словам, учитывая текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Украине и мире, следует воздержаться от заграничных путешествий на новогодние праздники.

"Чем больше вы в такой ситуации путешествуете, чем больше делаете пересадок, остановок, чем больше у вас контактов, тем больше риск. Сейчас вообще и в магазин опасно ходить, а не то, чтобы куда-то путешествовать", – подчеркнул инфекционист, пишет Obozrevate​l.

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По его словам, празднование Нового года следует организовать не просто внутри страны, но еще и в относительно изолированном месте.

"Я бы посоветовал праздновать Новый год у себя в селе на даче, если уж хочется путешествий", – сказал Галимский.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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