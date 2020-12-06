Новый год в разгар COVID-19​: инфекционист назвал главную опасность праздников

Медик посоветовал праздновать Новый год в селе или на даче.
Инфекционист Алексей Галимский назвал главную опасность празднования Нового года. По его словам, учитывая текущую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Украине и мире, следует воздержаться от заграничных путешествий на новогодние праздники.
"Чем больше вы в такой ситуации путешествуете, чем больше делаете пересадок, остановок, чем больше у вас контактов, тем больше риск. Сейчас вообще и в магазин опасно ходить, а не то, чтобы куда-то путешествовать", – подчеркнул инфекционист, пишет Obozrevatel.
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По его словам, празднование Нового года следует организовать не просто внутри страны, но еще и в относительно изолированном месте.
"Я бы посоветовал праздновать Новый год у себя в селе на даче, если уж хочется путешествий", – сказал Галимский.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На территории страны действует общенациональный карантин, который будет длиться до 31 декабря 2020 года.
- Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что в случае тотального локдауна в Украине, по всей стране закроют все объекты, кроме критической инфраструктуры. При этом работа транспорта будет существенно ограничена.
- Источники СМИ в правительстве и Офисе президента говорят о том, что жесткого карантина в стране может и не быть. Власти планируют ввести усиленные карантинные меры с 2 по 23 января.
- 4 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицинская система Украины справляется с нагрузкой, поэтому в декабре нет смысла усиливать карантин. Однако уже с начала января ведомство будет рекомендовать правительству ввести тотальный локдаун на территории страны сроком на три недели.