Новый карантин в Украине: названы послабления и запреты

Адаптивный карантин - когда начнется и какие запреты / Reuters

Кабмин продлил карантин в Украине до начала мая. С 22 февраля Украина снова будет поделена на четыре зоны – красную, желтую, оранжевую и зеленую.

Изначально 22 февраля вся территория Украины будет отнесена к желтой зоне.

Красная зона

Министр здравоохранения Максим Степанов отдельно уточнил, что ограничения красной зоны начинают действовать спустя 48 часов после введения красной зоны в регионе.

Красная зона устанавливается, если:

загруженность больничных коек превышает 65%;

количество тестирований на 100 тысяч населения составляет менее 300;

количество госпитализаций COVID пациентов превысило 60.

Ранее Главред писал, что в красной зоне будет под запретом:

работа общепита – кроме как на вынос;

работа непродовольственных магазинов и рынков;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений;

работа заведений культуры;

проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных (спортивные матчи проходят без зрителей);

посещение образовательных учреждений.

Детальнее читайте в нашем материале Кабмин готовится ввести старый карантин: самое важное о новых запретах.

Желтая зона

В желтой зоне анонсировали "ряд небольших послаблений".

В частности, уже известно, что рестораны, кафе, бары и столовые смогут работать до полуночи (24:00) – а не до 23:00, как было ранее.

Остальные послабления Степанов пока не озвучил.

В желтой зоне запрещено:

перевозить пассажиров в общественном транспорте – свыше числа сидячих мест;

массовые мероприятия, в которых участвуют более 1 человека на 4 кв. м (на открытом воздухе), в помещениях – более 50%. При этом присутствие зрителей на матчах – не более 50%;

кинотеатрам, театрам и прочим заведениям культуры – работать при заполненности зала более 50%;

заведениям общепита работать до 07:00 и после 24:00;

работа развлекательных заведений (дискотек, ночных клубов);

количество посетителей спортзалов, фитнес-центров, бассейнов – более одного человека на 10 кв. м.

посещать учебные заведения группами более 20 человек;

самовольно покидать места самоизоляции;

работа объектов размещения (исключение – гостиницы);

проведение плановых госпитализаций (кроме экстренной помощи, помощи онкобольным и беременным);

посещение учреждений соцзащиты посторонними лицами;

нахождение в общественных местах без надетой маски и документов, что удостоверяют личность;

иностранцам – пересекать государственную границу без страхового полиса.

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