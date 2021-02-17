Новый карантин в Украине: названы послабления и запреты

Изначально 22 февраля вся территория Украины будет отнесена к желтой зоне.
Кабмин продлил карантин в Украине до начала мая. С 22 февраля Украина снова будет поделена на четыре зоны – красную, желтую, оранжевую и зеленую.
Изначально 22 февраля вся территория Украины будет отнесена к желтой зоне.
Красная зона
Министр здравоохранения Максим Степанов отдельно уточнил, что ограничения красной зоны начинают действовать спустя 48 часов после введения красной зоны в регионе.
Красная зона устанавливается, если:
- загруженность больничных коек превышает 65%;
- количество тестирований на 100 тысяч населения составляет менее 300;
- количество госпитализаций COVID пациентов превысило 60.
Ранее Главред писал, что в красной зоне будет под запретом:
- работа общепита – кроме как на вынос;
- работа непродовольственных магазинов и рынков;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
- работа заведений культуры;
- проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных (спортивные матчи проходят без зрителей);
- посещение образовательных учреждений.
Детальнее читайте в нашем материале Кабмин готовится ввести старый карантин: самое важное о новых запретах.
Желтая зона
В желтой зоне анонсировали "ряд небольших послаблений".
В частности, уже известно, что рестораны, кафе, бары и столовые смогут работать до полуночи (24:00) – а не до 23:00, как было ранее.
Остальные послабления Степанов пока не озвучил.
В желтой зоне запрещено:
- перевозить пассажиров в общественном транспорте – свыше числа сидячих мест;
- массовые мероприятия, в которых участвуют более 1 человека на 4 кв. м (на открытом воздухе), в помещениях – более 50%. При этом присутствие зрителей на матчах – не более 50%;
- кинотеатрам, театрам и прочим заведениям культуры – работать при заполненности зала более 50%;
- заведениям общепита работать до 07:00 и после 24:00;
- работа развлекательных заведений (дискотек, ночных клубов);
- количество посетителей спортзалов, фитнес-центров, бассейнов – более одного человека на 10 кв. м.
- посещать учебные заведения группами более 20 человек;
- самовольно покидать места самоизоляции;
- работа объектов размещения (исключение – гостиницы);
- проведение плановых госпитализаций (кроме экстренной помощи, помощи онкобольным и беременным);
- посещение учреждений соцзащиты посторонними лицами;
- нахождение в общественных местах без надетой маски и документов, что удостоверяют личность;
- иностранцам – пересекать государственную границу без страхового полиса.
Карантин в Украине: новости
- Степанов объяснил, при каких условиях карантин в Украине отменят. Зеленый уровень в новом адаптивном карантине - это тот, к которому Украина должна стремиться, чтобы начать пересматривать или отменять карантинные ограничения.
- В Кабмине рассказали, чего ждать от "нового" карантина. В Украине введут адаптивный карантин и снова страну разделят на цветные зоны.