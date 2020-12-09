Новый карантин в Украине: в Кабмине сделали заявление о работе транспорта

Пассажирские перевозки на период январского карантина в Украине будут ограничены только частично.
В период усиленного карантина в Украине украинцы смогут пользоваться общественным транспортом. В трамваях, троллейбусах, маршрутках и на железной дороге водителям разрешат перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с работой общественного транспорта в условиях усиления противоэпидемиологических мероприятий.
Работа транспорта при локдауне в Украине
- Автомобильный транспорт, маршрутки, троллейбусы, трамваи и поезда будут перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения. Это правило касается всех пассажирских перевозок по стране.
- Авиаперелеты внутри страны ограничены не будут. Перед отправлением за границу следует узнать условия въезда и выезда в страну, куда направляются пассажиры
- Метро будет работать без ограничений
- Почта должна работать в обычном режиме
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Локдаун и общественный транспорт в Украине
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, в связи с намерением правительства не допустить второй волны COVID-19 в Украине власти намерены установить новый жесткий карантин на территории страны, который продлится с 8 по 24 января.
- Источники в Кабмине и Офисе президента 3 декабря сообщали, что во время усиленных противоэпидемиологических мер в январе власти не планируют существенно ограничивать работу общественного транспорта.
- При этом глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявлял, что работу пассажирских перевозок нужно серьезно ограничить и оставить только служебный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу.
Автор: Андрей Ганжа