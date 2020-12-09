Новый карантин в Украине: в Кабмине сделали заявление о работе транспорта

В январе во время жесткого карантина в Украине будут работать маршрутки, такси, трамваи, поезда и метро / УНИАН

В период усиленного карантина в Украине украинцы смогут пользоваться общественным транспортом. В трамваях, троллейбусах, маршрутках и на железной дороге водителям разрешат перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с работой общественного транспорта в условиях усиления противоэпидемиологических мероприятий.

Работа транспорта при локдауне в Украине

Автомобильный транспорт, маршрутки, троллейбусы, трамваи и поезда будут перевозить пассажиров согласно количеству мест для сидения. Это правило касается всех пассажирских перевозок по стране.

Авиаперелеты внутри страны ограничены не будут. Перед отправлением за границу следует узнать условия въезда и выезда в страну, куда направляются пассажиры

Метро будет работать без ограничений

Почта должна работать в обычном режиме

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Локдаун и общественный транспорт в Украине