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Новый карантин в Украине: врач оценила ситуацию и сделала заявление

15 января 2021, 22:44
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По мнению Ольги Голубовской, локдаун в Украине весной прошлого года положительно отразился на ситуации в стране.

карантин
Усиленный карантин в Украине нужно ввести как минимум на 3 недели - инфекционист / УНИАН

Карантин в Украине нужно усилить, а профилактические меры должны действовать на территории страны как минимум три недели. Прошлогодний весенний локдаун сыграл положительную роль, так как страна не была готова к эпидемии COVID-19.

Как заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире телеканала 112 Украина, медицинские специалисты в любом случае будут выступать за усиление противоэпидемиологических мероприятий. Усиленный карантин, который действовал прошлой весной, положительно отразился на ситуации, так как наше государство, как и многие другие страны мира, не было подготовлено к эпидемии.

Доктор подвергла критике нынешние противокоронавирусные меры, однако считает, что определенное воздействие на ситуацию в стране он все-таки оказывает.Читайте такжеНе жесткий карантин и локдаун: в Раде рассказали, что ждет Украину после 24 января

"Честно говоря, я не сильно там хожу по магазинам, и смотрю и вообще не вижу никакого локдауна. В чем он выражается? В метро ездят. Я как прихожу домой и открываю телефон - вижу, что толпы народа повсюду: Буковель, метро, магазины... Но какую-то он роль играет", - сказала Голубовская.

При этом она добавила, что более серьезные карантинные меры следовало бы ввести как минимум на три недели.

"(Ограничительные меры, - ред.) должны были быть не менее трех недель, если их уже делать. И они должны быть более жесткими", - подчеркнула врач.

Карантин в Украине

Ольга Голубовская новости Украины коронавирус в Украине карантин в Украине локдаун
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