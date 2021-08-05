Новый локдаун: в Минздраве оценили вероятность ужесточения карантина в Украине

В Украине стоит ожидать продление общенационального каранатина, подчеркнул Игорь Кузин.
Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин прокомментировал вероятность введения в Украине нового локдауна в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
Как подчеркнул он в эфире Украинского радио, введение новых эпидемических ограничений в стране из-за штамма коронавируса Дельта пока не планируется.
По словам главного санврача, в Украине стоит ожидать продление общенационального каранатина.
"Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун...А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве", - добавил Кузин.
Ранее Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.
Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.
По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.