Новый локдаун: в Минздраве оценили вероятность ужесточения карантина в Украине

В Украине продлят карантин, подчеркнул Игорь Кузин / УНИАН

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин прокомментировал вероятность введения в Украине нового локдауна в связи с обострением ситуации с коронавирусом.

Как подчеркнул он в эфире Украинского радио, введение новых эпидемических ограничений в стране из-за штамма коронавируса Дельта пока не планируется.

По словам главного санврача, в Украине стоит ожидать продление общенационального каранатина.

"Сейчас ситуация в стране стабильная и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун...А карантин будет продлен, ведь к нему привязано немало процессов, которые происходят в государстве", - добавил Кузин.

Ранее Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

Реклама

Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.