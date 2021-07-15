Новый локдаун в Украине: вакцинация групп риска станет ключевым фактором – Ляшко

Виктор Ляшко / УНИАН

Осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

"Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным", - пояснил глава Минздрава.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.

Министр здравоохранения пояснил, что самые уязвимые группы – это люди старшего и пожилого возраста, именно они чаще всего инфицировались и имели негативные последствия для здоровья.

"Если они будут вакцинированы, тогда при росте числа новых случаев, мы будем оценивать две составляющих: потенциальное воздействие на состояние и жизнь людей, а также влияние на экономику. И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала", - добавил Ляшко.