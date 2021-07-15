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Новый локдаун в Украине: вакцинация групп риска станет ключевым фактором – Ляшко

15 июля 2021, 08:37
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Защита уязвимых групп населения станет ключевым фактором при рассмотрении целесообразности введения локдауна.

Локдаун могут ввести в Украине - Ляшко
Виктор Ляшко / УНИАН

Осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

"Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным", - пояснил глава Минздрава.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.

Министр здравоохранения пояснил, что самые уязвимые группы – это люди старшего и пожилого возраста, именно они чаще всего инфицировались и имели негативные последствия для здоровья.

"Если они будут вакцинированы, тогда при росте числа новых случаев, мы будем оценивать две составляющих: потенциальное воздействие на состояние и жизнь людей, а также влияние на экономику. И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала", - добавил Ляшко.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
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