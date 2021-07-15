Новый локдаун в Украине: вакцинация групп риска станет ключевым фактором – Ляшко

Защита уязвимых групп населения станет ключевым фактором при рассмотрении целесообразности введения локдауна.
Осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.
"Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным", - пояснил глава Минздрава.
По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.
Министр здравоохранения пояснил, что самые уязвимые группы – это люди старшего и пожилого возраста, именно они чаще всего инфицировались и имели негативные последствия для здоровья.
"Если они будут вакцинированы, тогда при росте числа новых случаев, мы будем оценивать две составляющих: потенциальное воздействие на состояние и жизнь людей, а также влияние на экономику. И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала", - добавил Ляшко.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.