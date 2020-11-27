Новый рекорд коронавируса в Киеве: за сутки нашли более 1,5 тыс. больных

Коронавирус в Киеве набирает обороты / Фото Reuters

За минувшие сутки в Киеве поставили еще 1520 новых диагнозов COVID-19 - это самый высокий показатель с начала эпидемии коронавируса.

Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Общее число зараженных в Киеве - 65539 человек.

В течение суток ... человек стал жертвой болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни ... киевлян, уточняется на сайте СНБО.

За сутки выздоровели ... человек. В общем, коронавирус преодолели ... жителя Киева.

Киевская область - среди лидеров по приросту новых случаев заражения. За сутки в области постаили 994 новых диагноза. Всего - 35 235 случаев коронавируса.

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Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:

По состоянию на утро 24 ноября в Киеве поставили 1422 новых диагноза COVID-19 - это рекордное число в столице за 24 часа.

25 ноября Киев из лидеров переместился на третье место в ТОП-5 регионов, где фиксируется больше всего новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро вторника в столице Украины поставили 980 новых диагнозов COVID-19.

По состоянию на утро четверга, 19 ноября, в столице было зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса - 34.

Ученые подсчитали, сколько в Украине будет больных коронавирусом к концу ноября. Цифры удручающие.