Новый штамм COVID-19: ​Германия срочно созывает заседание ЕС

Коронавирус стал опаснее / Reuters

Германия созывает на 21 декабря экстренное заседание Совета Евросоюза из-за распространения нового штамма коронавируса.

"Германия, председательствующая в совете ЕС, пригласила государства-члены Евросоюза на срочное заседание кризисного механизма IPCR завтра утром (21 декабря - ред.) в 11:00. В повестке дня: координация ЕС по реагированию на недавно обнаруженный новый штамм COVID-19 в Великобритании", — об этом сообщил в своем Twitter официальный представитель Комитета постпредов стран ЕС Себастьян Фишер.

Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения подтвердила случаи появления нового штамма коронавируса не только в Великобритании.

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Так, мутировавший коронавирус уже обнаружили на трех континентах​ - в Европе, Австралии и Африке.​

Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.

Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред: