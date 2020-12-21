Новый штамм COVID-19: ​Германия срочно созывает заседание ЕС

Германия созывает срочное совещание из-за опасной мутации коронавируса.
Германия созывает на 21 декабря экстренное заседание Совета Евросоюза из-за распространения нового штамма коронавируса.
"Германия, председательствующая в совете ЕС, пригласила государства-члены Евросоюза на срочное заседание кризисного механизма IPCR завтра утром (21 декабря - ред.) в 11:00. В повестке дня: координация ЕС по реагированию на недавно обнаруженный новый штамм COVID-19 в Великобритании", — об этом сообщил в своем Twitter официальный представитель Комитета постпредов стран ЕС Себастьян Фишер.
Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения подтвердила случаи появления нового штамма коронавируса не только в Великобритании.
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Так, мутировавший коронавирус уже обнаружили на трех континентах - в Европе, Австралии и Африке.
Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.
Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.