Новый штамм Covid-19 из ЮАР признали более агрессивным

Новый штамм коронавируса из ЮАР оказался более агрессивным / Фото Reuters

Новый штамм коронавируса, который попал в Великобританию из Южно-Африканской республики, является результатом мутации, и она сделала его более агрессивным, чем первоначальный вариант вируса.

Как заявила генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей в интервью eNCA, новая мутация обнаружена в особой области белкового шипа на поверхности коронавируса, которая называется рецептор-связывающим доменом.

Ученые уточнили, что по причине мутации коронавирус легче "прикрепляется" к рецептору белка ACE2, который расположен в слизистой легких и ряда других органов.

"Это вызывает у нас озабоченность, поскольку делает вирус более заразным", — пояснила Грей.

По словам специалиста, похожие мутации могут быть обнаружены и в других странах.

"Одна такая мутация была обнаружена у нас, похожая — в Великобритании, что говорит о том, что аналогичные мутации могут быть и в других частях света", — отметила она.

Отметим, новую разновидность вируса, получившую название 501Y.V2, обнаружили в образцах, взятых в Бухте Нельсона Манделы (городском округе в Восточно-Капской провинции в ЮАР). По данным специалистов, он мог циркулировать с конца августа.