Новый штамм COVID-19: Меркель требует закрыть границы ЕС с Британией

Ангела Меркель собирается скоординировать свою позицию с президентом Франции.
Правительство Германии отреагировало на сообщение о том, что в Великобритании обнаружена мутация коронавируса, которая на 70% более заразный.
Канцлер Ангела Меркель считает необходимым ввести координированный запрет со стороны ЕС на авиаперелеты из Великобритании, пишет Bild.
Как уточнили источники в немецком правительстве, таким образом ФРГ реагирует на появление в Великобритании мутации коронавируса.
Кроме того, Меркель собирается в течение дня провести телефонные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном. Основным вопросом повестки является ограничение транспортного сообщения между ЕС и Соединенным Королевством.
Отметим, что Бельгия и Нидерланды уже приняли решение временно отменить все авиарейсы из Великобритании из-за выявления в этой стране нового штамма COVID-19.
Читайте такжеВрач рассказала о разных штаммах COVID-19 в УкраинеБельгия, кроме того, временно остановила пассажирские железнодорожные перевозки в Британию.
Италия, Франция и Германия также планируют ввести ограничения на путешествия в Великобританию.
Новые ограничения будут обсуждаться на уровне всего Евросоюза.
Новый штамм коронавируса:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления очень быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- По словам Джонсона, новый штамм коронавируса, известный как VUI-202012/01, может быть гораздо опаснее известного ученым варианта.