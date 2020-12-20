Новый штамм COVID-19: Меркель требует закрыть границы ЕС с Британией

Ангела Меркель / Фото: Reuters

Правительство Германии отреагировало на сообщение о том, что в Великобритании обнаружена мутация коронавируса, которая на 70% более заразный.

Канцлер Ангела Меркель считает необходимым ввести координированный запрет со стороны ЕС на авиаперелеты из Великобритании, пишет Bild.

Как уточнили источники в немецком правительстве, таким образом ФРГ реагирует на появление в Великобритании мутации коронавируса.

Кроме того, Меркель собирается в течение дня провести телефонные переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном. Основным вопросом повестки является ограничение транспортного сообщения между ЕС и Соединенным Королевством.

Отметим, что Бельгия и Нидерланды уже приняли решение временно отменить все авиарейсы из Великобритании из-за выявления в этой стране нового штамма COVID-19.

Читайте такжеВрач рассказала о разных штаммах COVID-19 в УкраинеБельгия, кроме того, временно остановила пассажирские железнодорожные перевозки в Британию.

Италия, Франция и Германия также планируют ввести ограничения на путешествия в Великобританию.

Новые ограничения будут обсуждаться на уровне всего Евросоюза.

Новый штамм коронавируса: