Новый штамм COVID-19 в Украине: врач раскрыл подробности

В Украине обнаружили новый штамм коронавируса / Фото Reuters

Симптоматика у пациента, у которого впервые в Украине обнаружили новый штамм коронавируса, не была уникальной.

Как подчеркнул врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала Украина 24, больной уже покинул территорию Украины.

"Пациент имел легкую форму, у него не было проблем, связанных с легкими и тому подобное", - сообщил медик.

Он уточнил, что пациент перенес болезнь, после чего уехал на работу в Чехию, откуда пришли его тесты, в котором были признаки мутации.

"Именно ретроспективно я об этом узнал, не в Украине, пациент уже выздоровевший находился в Чехии", - сказал Петров.

По словам врача, лечение было симптоматическим.

"В данном случае пациент лечился без каких-либо дополнительных средств. Мы работали исключительно симптоматическим лечением, потребности в лечении каким-либо интенсивным методом не было", - добавил Петров.

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Новый штамм коронавируса: