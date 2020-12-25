Новый штамм COVID-19 в Украине: врач раскрыл подробности

Пациент перенес болезнь, после чего уехал за границу, подчеркнул Виктор Петров.
Симптоматика у пациента, у которого впервые в Украине обнаружили новый штамм коронавируса, не была уникальной.
Как подчеркнул врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала Украина 24, больной уже покинул территорию Украины.
"Пациент имел легкую форму, у него не было проблем, связанных с легкими и тому подобное", - сообщил медик.
Он уточнил, что пациент перенес болезнь, после чего уехал на работу в Чехию, откуда пришли его тесты, в котором были признаки мутации.
"Именно ретроспективно я об этом узнал, не в Украине, пациент уже выздоровевший находился в Чехии", - сказал Петров.
По словам врача, лечение было симптоматическим.
"В данном случае пациент лечился без каких-либо дополнительных средств. Мы работали исключительно симптоматическим лечением, потребности в лечении каким-либо интенсивным методом не было", - добавил Петров.
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Новый штамм коронавируса:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По их данным, предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы. Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.