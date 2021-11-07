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Новый штамм Дельта+ и мутация вируса: врач сделал прогноз о завершении эпидемии COVID-19 в Украине

7 ноября 2021, 15:40
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Ситуация с коронавирусом в Украине может ухудшиться в том случае, если появится новый мутированный штамм вируса, считает Тарас Жиравецкий.

коронавирус
Новый штамм Дельта+ значительно более заразный, чем другие вариации COVID-19, - врач / УНИАН

В Украине через несколько месяцев может появиться коллективный иммунитет в том случае, если число заразившихся коронавирусом за сутки будет оставаться таким же высоким, как сейчас.

Не исключается изменение ситуации к худшему при условии появления нового мутированного штамма COVID-19. Эпидемия может завершиться в том случае, если переболеет большинство украинцев. Сейчас в стране нет коллективного иммунитета и зафиксирован еще более заразный штамм коронавируса Дельта+. Об этом заявил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

В своем Telegram-канале он заявил о том, что в Украине, если ссылаться на неофициальные сведения, переболело более 50% взрослого населения. Однако такая ситуация не предоставила никаких преимуществ в ситуации с новым штаммом Дельта+. Он считает, что коллективный иммунитет будет только в том случае, если переболеет более 80% взрослого населения страны.Читайте такжеИсторическое событие: Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса

При этом, по словам доктора, вакцинированные от COVID-19 тоже болеют и распространяют коронавирус. Остановить циркуляцию инфекции не удается.

"В Украине вакцинировано почти 20% взрослого населения, но, к сожалению, вакцинированные болеют и распространяют инфекцию, что не останавливает распространение коронавируса", - сказал Жиравецкий.

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Также он утверждает, что Украина не была готова к новой вспышке коронавируса, а новый вариант вируса Дельта+, который был установлен в Великобритании, подтвердили и в нашей стране. Сам вирус, говорит врач, оказался гораздо заразнее предыдущих вариаций COVID-19, а для того, чтобы его остановить, фактически ничего не было сделано. Течение болезни сейчас стало гораздо тяжелее.

Врач полагает, что эпидемия коронавирусной инфекции в Украине может завершиться тогда, когда переболеет большая часть населения.

"Когда же остановится пандемия? Когда большинство украинцев переболеет. Поскольку сейчас ежедневно у нас неофициально больше 100 тысяч новых случаев, официально 25 тысяч новых инфицированных (тестирование у нас в разы меньше проводится, чем нужно), то можно предположить, что за 1 месяц переболеет 3 миллиона украинцев. Если показатели будут оставаться такими же высокими, то через несколько месяцев мы получим коллективный естественный иммунитет", - отметил Жиравецкий.Читайте такжеВрач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюс

Однако он уточнил, что ситуация может измениться к худшему в том случае, если появится новый видоизмененный вариант COVID-19.

"Основная загадка! Не появится ли новый штамм, который будет пробивать иммунитет после болезни и после вакцинации, потому что тогда мы можем попасть в замкнутый круг. Пока этого никто не знает, но надеемся, что этого не будет", - подчеркнул Тарас Жиравецкий.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на утро воскресенья, 7 ноября, в Украине за минувшие 24 часа установлено 17 419 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 5652 человека. Выздоровели 8520 человек. Погибли 449 людей.

По состоянию на 7 ноября в красной зоне находятся 15 украинских регионов и город Киев. Шесть областей остаются "оранжевыми". "Желтых" регионов всего три – Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская области.

Главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что Минздрав прогнозирует пик коронавируса в Украине в ближайшие 2-3 недели. Далее до середины декабря должен последовать спад.

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новости Украины коронавирус в Украине Тарас Жиравецкий
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