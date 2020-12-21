Новый штамм коронавируса: что известно о мутации COVID-19

Ученые рассказали о новом штамме коронавируса / Reuters

Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса легче передается от человека к человеку, чем прежние и быстро вытесняет другие штаммы.

Мутация происходит в таких частях вируса, которые представляют особую важность, идет речь в отчете научного совета, консультирующего британские власти, говорится в материале ВВС.

Новый штамм коронавируса: что известно

В опубликованной первоначальной расшифровке анализа нового штамма говорится о потенциально важных изменениях 17 характеристик.

Изменения касаются шиповидного белка - своего рода ключа, которым вирус отмыкает дверцу в клетки.

Одна из мутаций, N501Y, ответственна за самую важную часть этого шипа, известную как рецептор-связывающий домен (RBD).

Ученые предположили, что эти мутации делают менее эффективными лечение больных с помощью переливания крови пациентов, переболевших ковидом.

Взрывное распространение нового штамма: что говорят ученые

Впервые новый штамм был выявлен в сентябре, а уже к середине декабря примерно 65% всех заражений в Лондоне были как раз этим вариантом коронавируса.

Читайте такжеВ ВОЗ предупредили: коронавирус-мутант стремительно ширится по всему мируРанее уже озвучивалась информация о том, что новый штамм заразнее на 70%, однако ученые, которые еще не обнародовали данные своих исследований, не исключают, что этот показатель может быть выше, говорится в материале.

"Тех данных, которые имеются в открытом доступе, совершенно недостаточно для того, чтобы сделать четкий и безусловный вывод о том, что заразность у вируса стала выше", - говорит профессор Джонатан Болл, вирусолог из Ноттингемского университета.

Откуда пришел вирус-мутант

На сегодняшний день полагают, что этот штамм либо возник у пациента в Великобритании, либо был завезен из другой страны, где за мутациями коронавируса особенно не следят.

Данные международного проекта Nextstrain, следящего за генетическим кодом всех вирусных образцов со всего мира, позволяют предположить, что новый штамм коронавируса, появившийся в Дании и Австралии, пришел из Британии.

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Вирус-хамелеон: чего опасаться человечеству

Коронавирус, впервые выявленный в китайском городе Ухань, - не тот, который обнаруживается сейчас по всему миру.

Мутировавший штамм D614G возник в Европе в феврале, став главенствующим во всех странах мира.

Другой, A222V, распространился по всей Европе с отдыхавшими этим летом в Испании.

Новый штамм коронавируса: