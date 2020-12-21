Новый штамм коронавируса: что известно о мутации COVID-19

В расшифровке анализа нового штамма говорится об изменениях 17 характеристик.
Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса легче передается от человека к человеку, чем прежние и быстро вытесняет другие штаммы.
Мутация происходит в таких частях вируса, которые представляют особую важность, идет речь в отчете научного совета, консультирующего британские власти, говорится в материале ВВС.
Новый штамм коронавируса: что известно
В опубликованной первоначальной расшифровке анализа нового штамма говорится о потенциально важных изменениях 17 характеристик.
Изменения касаются шиповидного белка - своего рода ключа, которым вирус отмыкает дверцу в клетки.
Одна из мутаций, N501Y, ответственна за самую важную часть этого шипа, известную как рецептор-связывающий домен (RBD).
Ученые предположили, что эти мутации делают менее эффективными лечение больных с помощью переливания крови пациентов, переболевших ковидом.
Взрывное распространение нового штамма: что говорят ученые
Впервые новый штамм был выявлен в сентябре, а уже к середине декабря примерно 65% всех заражений в Лондоне были как раз этим вариантом коронавируса.
Читайте такжеВ ВОЗ предупредили: коронавирус-мутант стремительно ширится по всему мируРанее уже озвучивалась информация о том, что новый штамм заразнее на 70%, однако ученые, которые еще не обнародовали данные своих исследований, не исключают, что этот показатель может быть выше, говорится в материале.
"Тех данных, которые имеются в открытом доступе, совершенно недостаточно для того, чтобы сделать четкий и безусловный вывод о том, что заразность у вируса стала выше", - говорит профессор Джонатан Болл, вирусолог из Ноттингемского университета.
Откуда пришел вирус-мутант
На сегодняшний день полагают, что этот штамм либо возник у пациента в Великобритании, либо был завезен из другой страны, где за мутациями коронавируса особенно не следят.
Данные международного проекта Nextstrain, следящего за генетическим кодом всех вирусных образцов со всего мира, позволяют предположить, что новый штамм коронавируса, появившийся в Дании и Австралии, пришел из Британии.
Читайте такжеCOVID-19 "вышел из-под контроля": Британии грозят крутые меры из-за нового штамма
Вирус-хамелеон: чего опасаться человечеству
Коронавирус, впервые выявленный в китайском городе Ухань, - не тот, который обнаруживается сейчас по всему миру.
Мутировавший штамм D614G возник в Европе в феврале, став главенствующим во всех странах мира.
Другой, A222V, распространился по всей Европе с отдыхавшими этим летом в Испании.
Новый штамм коронавируса:
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По их данным, предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы. Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- Согласно последним данным британского правительства, за последнюю неделю количество выявляемых в стране случаев заражения выросло на 41% по сравнению с предыдущей неделей.
- Накануне общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тыс., что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии.