Новый штамм коронавируса добрался до Украины: медик рассказал об опасности

Врач рассказал о новом штамме коронавируса / УНИАН

Известный врач Борис Бриль рассказал о новой мутации коронавируса COVID-19​.

По его словам, новые штаммы коронавируса появляются все время, но опасаться штамма COVID-19, который появился впервые в Великобритании, все же стоит.

"Я бы подождал с ранними выводами, потому что еще идут исследования этого нового штамма. Штаммы все время появляются новые, потому что мутации, хоть и минимальные, происходят раз в две недели. Вот одна из мутаций. Не так много людей пока заболели. Вирулентность надо еще исследовать. Вирус может и ослабнуть, и просто исчезнуть, как исчезла "испанка", — сказал он.

При этом медик заявил, что все мутации коронавируса несут опасность, и призвал соблюдать меры безопасности.

Также врач объяснил, как действует вакцина от коронавируса.

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"Я вакцинируюсь Pfizer, потому что у нас он распространен, несмотря на то, что в Moderna Израиль инвестировал деньги. Это две прививки, которые имеют одинаковый принцип действия, это структура РНК. Ничего внутрь клетки не внедряется, здесь бояться нечего, потому что наш генетический код, который имеет ДНК, синтезирует РНК, и обратного процесса нет. То есть РНК никак не может повлиять на ДНК, это безопасно", — сказал израильский врач Бриль, передает телеканал Украина 24.

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Отметим, ранее врач-инфекционист Виктор Петров заявил о том, что в Украине уже зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса.

По его словам, в граничащих с европейскими странами регионах уже наблюдается изменение клинической картины коронавирусной инфекции.

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