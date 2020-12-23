Новый штамм коронавируса попал в Украину: врач рассказал подробности

Новый штамм COVID-19 в Украине / Reuters

Инфекционист Виктор Петров рассказал, как в Украину попал новый штамм коронавируса, который обнаружили в Британии. По его словам, украинец заразился новой разновидностью COVID-19 и узнал об этом совершенно случайно. Сейчас мужчина уже находится на заработках в Чехии, однако болел в Ужгороде.

Медик рассказал, что пациент переболел мутировавшим коронавирусом в декабре месяце.

"Когда он вернулся в Чехию на работу он вместе со своим работодателем должен был согласовать вопросы своего обследования, и он был обследован уже в Чехии. И санитары в Чешской республике начали его расспрашивать - где он был, что делал. Это его испугало, и он мне сбросил результаты своего анализа, своего теста", - рассказал лечащий врач мужчины, инфекционист Виктор Петров, передает Сегодня.

Читайте также​В Украине изменят ПЦР-тесты из-за нового штамма коронавируса​

Вирус нового типа, который передается быстрее, чем "оригинал", определить у мужчины не было возможности. По словам Петрова, он не догадывался, что его украинец болел атипичным штаммом - он "абсолютно не отличался", коронавирус был в легкой форме, все обошлось без осложнений, у мужчины была потеря вкуса.

При этом в Центре общественного здоровья заверили, что новый штамм коронавируса в Украине еще не зарегистрировали. ​

В Украине планируют в этом месяце усовершенствовать ПЛР-системы, чтобы они могли "распознавать" белки нового вируса. Впрочем, для этого требуются специальные лаборатории, чтобы иметь возможность изучать геном вируса, а таких в Украине нет.

Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред: