Новый штамм коронавируса: ученые заявили, что вирус "убежит" от вакцины​

Новый штамм коронавируса атакует мир / Reuters

В Лондоне ученые насчитали в новом штамме коронавируса COVID-19 22 мутации​. По словам вирусолога Венди Барклай, это является тревожным звонком, и вирус потенциально может "убежать" от вакцины​.

"Мы обычно видим, как вирусы отличаются друг от друга на одно-два изменения, но в целом этот вирус насчитывает 22 мутации. Это является своего рода немного тревожным звонком ... но биологически возможно, что вирус мог изменить поведение из-за этих мутаций", - отметила заведующая кафедрой инфекционных болезней и кафедрой вирусологии гриппа в Имперском колледже Лондона ​Венди Барклай.

По ее словам, сейчас важно понять, эффективны ли против него существующие вакцины.

При этом ученые предполагают, что имеющиеся вакцины могут быть эффективными против нового штамма. Вакцины обучают иммунную систему атаковать несколько различных частей вируса, поэтому даже если часть белка мутировала, вакцины все равно должны работать.

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"Но если мы позволим ему еще больше мутировать, тогда время волноваться, потому что вирус потенциально может "убежать" от вакцины. Это может быть наиболее тревожным элементом того, что происходит с вирусом", - отметили ученые, пишет Укринформ.

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Отметим, впервые новый штамм коронавируса, был обнаружен в Британии в сентябре. На сегодня считают, что этот штамм или возник у пациента в Великобритании, или был завезен из другой страны, где за мутациями коронавируса особо не следят.

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