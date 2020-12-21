Новый штамм коронавируса: ученые заявили, что вирус "убежит" от вакцины​

Впервые новый штамм коронавируса был обнаружен в Британии.
В Лондоне ученые насчитали в новом штамме коронавируса COVID-19 22 мутации. По словам вирусолога Венди Барклай, это является тревожным звонком, и вирус потенциально может "убежать" от вакцины.
"Мы обычно видим, как вирусы отличаются друг от друга на одно-два изменения, но в целом этот вирус насчитывает 22 мутации. Это является своего рода немного тревожным звонком ... но биологически возможно, что вирус мог изменить поведение из-за этих мутаций", - отметила заведующая кафедрой инфекционных болезней и кафедрой вирусологии гриппа в Имперском колледже Лондона Венди Барклай.
По ее словам, сейчас важно понять, эффективны ли против него существующие вакцины.
При этом ученые предполагают, что имеющиеся вакцины могут быть эффективными против нового штамма. Вакцины обучают иммунную систему атаковать несколько различных частей вируса, поэтому даже если часть белка мутировала, вакцины все равно должны работать.
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"Но если мы позволим ему еще больше мутировать, тогда время волноваться, потому что вирус потенциально может "убежать" от вакцины. Это может быть наиболее тревожным элементом того, что происходит с вирусом", - отметили ученые, пишет Укринформ.
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Отметим, впервые новый штамм коронавируса, был обнаружен в Британии в сентябре. На сегодня считают, что этот штамм или возник у пациента в Великобритании, или был завезен из другой страны, где за мутациями коронавируса особо не следят.
Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- 14 декабря британские ученые заявили о новом, мутировавшем варианте коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
- Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.
- Врач-инфекционист Виктор Петров заявил о том, что в Украине уже зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса.