Новый штамм оказался опаснее​: Британия вводит полный локдаун из-за нового типа коронавируса

Джонсон прогнозирует большую опасность от нового штамма коронавируса / Reuters

В Лондоне, Уэльсе и Шотландии ввели самый высокий уровень ограничений в связи с распространением коронавируса COVID-19 и появлением нового штамма VUI-202012/01.

Как сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ограничения начинают действовать с полуночи воскресенья, 20 декабря до 30 декабря. Таким, образом Рождество 25 декабря пройдет в полном локдауне.

"Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну… На Рождество будет запрещено встречаться с другими семьями", – сказал Джонсон, пишет Daily Mail. ​

Также людей призвали не выходить из дома без крайней необходимости.

При этом Джонсона подчеркнул, что новый штамм коронавируса может оказаться опаснее, чем уже известный вирус. Но чиновник отметил, что VUI-202012/01 все еще изучается учеными.

"VUI-202012/01​ может быть на 70% более заразным, чем старый вариант", – добавил премьер-министр Великобритании​.

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Отмечается, что советники правительства по борьбе с пандемией сказали, что пока нет точных данных, что новый штамм ведет к повышению летальных случаев от COVID-19. Однако новый вирус очень заразный. Например, в ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавирусом в Лондоне, а в декабре число выросло до 60%.

"Как ваш премьер-министр, я искренне верю, что у меня нет альтернативы. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что без действий число зараженных резко возрастет, больницы будут перегружены, и многие тысячи людей погибнут", – сказал Джонсон.

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