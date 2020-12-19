Новый штамм оказался опаснее​: Британия вводит полный локдаун из-за нового типа коронавируса

Людей призвали не выходить из дома без крайней необходимости.
В Лондоне, Уэльсе и Шотландии ввели самый высокий уровень ограничений в связи с распространением коронавируса COVID-19 и появлением нового штамма VUI-202012/01.
Как сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ограничения начинают действовать с полуночи воскресенья, 20 декабря до 30 декабря. Таким, образом Рождество 25 декабря пройдет в полном локдауне.
"Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну… На Рождество будет запрещено встречаться с другими семьями", – сказал Джонсон, пишет Daily Mail.
Также людей призвали не выходить из дома без крайней необходимости.
При этом Джонсона подчеркнул, что новый штамм коронавируса может оказаться опаснее, чем уже известный вирус. Но чиновник отметил, что VUI-202012/01 все еще изучается учеными.
"VUI-202012/01 может быть на 70% более заразным, чем старый вариант", – добавил премьер-министр Великобритании.
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Отмечается, что советники правительства по борьбе с пандемией сказали, что пока нет точных данных, что новый штамм ведет к повышению летальных случаев от COVID-19. Однако новый вирус очень заразный. Например, в ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавирусом в Лондоне, а в декабре число выросло до 60%.
"Как ваш премьер-министр, я искренне верю, что у меня нет альтернативы. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что без действий число зараженных резко возрастет, больницы будут перегружены, и многие тысячи людей погибнут", – сказал Джонсон.
Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред:
- В Британии заявили о новом виде коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Ученые допускают, что новый штамм вируса является агрессивнее прежнего.
- В ВОЗ заявили, что новый вид COVID-19 не является более опасным. Но в ВОЗ призвали людей быть бдительными в ситуации с пандемией.
- 8 декабря в Великобритании стартовала программа массовой вакцинации от коронавируса. Таким образом Британия стала первой в мире страной, которая начала применять вакцину Pfizer/BioNTech.