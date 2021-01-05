Новый скандал с вакциной Pfizer: два человека скончались после прививки

На данный момент экспертам предстоит выяснить, была ли вакцина причиной смерти или это стало совпадением.
В Норвегии умерли два человека после прививки от коронавируса Pfizer/BioNTech.
Как сообщает пресс-служба Норвежского агентства лекарственных средств, погибшие были жителями домов престарелых, а вакцину они приняли за несколько дней до смерти.
"Сейчас вакцинируются самые слабые и уязвимые люди, у которых есть серьезные заболевания. В связи с этим могут быть смертельные случаи вскоре после вакцинации", – говорит директор агентства Стейнар Мадсен. На данный момент экспертам предстоит выяснить, была ли вакцина причиной смерти или это стало совпадением.
В ведомстве отмечают, что на данный момент в норвежских домах престарелых фиксируют около 400 смертей в неделю. Спустя некоторое время власти собираются представить доклад насчет того, как это изменится после начала вакцинации.
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Отметим, недавно в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее:
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
- Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
- 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.