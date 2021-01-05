Новый скандал с вакциной Pfizer: два человека скончались после прививки

В мире еще две смерти от вакцины Pfizer/BioNTech / Reuters

В Норвегии умерли два человека после прививки от коронавируса Pfizer/BioNTech.

Как сообщает пресс-служба Норвежского агентства лекарственных средств, погибшие были жителями домов престарелых, а вакцину они приняли за несколько дней до смерти.

"Сейчас вакцинируются самые слабые и уязвимые люди, у которых есть серьезные заболевания. В связи с этим могут быть смертельные случаи вскоре после вакцинации", – говорит директор агентства Стейнар Мадсен. На данный момент экспертам предстоит выяснить, была ли вакцина причиной смерти или это стало совпадением.

В ведомстве отмечают, что на данный момент в норвежских домах престарелых фиксируют около 400 смертей в неделю. Спустя некоторое время власти собираются представить доклад насчет того, как это изменится после начала вакцинации.

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Отметим, недавно в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer​.

Вакцина от коронавируса Pfizer – о чем сообщалось ранее: