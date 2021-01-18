Новый скандал с вакциной Pfizer: два человека скончались после прививки

В Эстонии с 27 декабря началась массовая вакцинация населения от коронавируса.
После прививки от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNtech в Эстонии скончались два человека.
Как сообщают в Государственном агентстве лекарственных средств Эстонии, мужчины скончались в доме престарелых.
"Государственному агентству лекарственных средств известно о двух случаях смерти привитых пожилых людей (85 лет и 91 год). После вакцинации не было никаких побочных эффектов (включая жар или рвоту), и врачи сказали, что в этих случаях нет связи с вакциной", - говорится в сообщении агентства лекарственных средств Эстонии.
В Эстонии с 27 декабря началась массовая вакцинация населения от коронавируса. За это время департамент получил информацию о побочных действиях вакцины от 87 человек.
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"Три сообщения касаются стрессовых реакций, связанных с вакциной. Реакции возникли через 10-40 минут после вакцинации", - говорится в сообщении.
В качестве симптомов называли:
- чувство жара и потоотделение,
- скачки давления,
- расстройства чувствительности,
- дрожь,
- расстройство чувства баланса,
- повышенный аппетит,
- головокружение.
Также после вакцины Pfizer могут быть, головные боли, боль в мышцах, боль в суставах, боль в спине, нарушение чувствительности поясницы и оцепеневшие мышцы.
Как отмечается, все симптомы прошли без необходимости лечения спустя пару дней.
Вакцина от коронавируса – о чем ранее сообщал Главред:
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
- Реакция на вакцину включала покраснение и одышку и утихла вскоре после того, как медработнице дали адреналин. Женщину госпитализировали.
- Отметим, недавно в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer.
- В Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.