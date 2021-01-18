Новый скандал с вакциной Pfizer: два человека скончались после прививки

В Эстонии два человека скончались после прививки от коронавируса / Reuters

После прививки от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNtech в Эстонии скончались два человека.

Как сообщают в Государственном агентстве лекарственных средств Эстонии, мужчины скончались в доме престарелых.

"Государственному агентству лекарственных средств известно о двух случаях смерти привитых пожилых людей (85 лет и 91 год). После вакцинации не было никаких побочных эффектов (включая жар или рвоту), и врачи сказали, что в этих случаях нет связи с вакциной", - говорится в сообщении агентства лекарственных средств Эстонии.

В Эстонии с 27 декабря началась массовая вакцинация населения от коронавируса. За это время департамент получил информацию о побочных действиях вакцины от 87 человек.

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"Три сообщения касаются стрессовых реакций, связанных с вакциной. Реакции возникли через 10-40 минут после вакцинации", - говорится в сообщении.

В качестве симптомов называли:

чувство жара и потоотделение,

скачки давления,

расстройства чувствительности,

дрожь,

расстройство чувства баланса,

повышенный аппетит,

головокружение.

Также после вакцины Pfizer могут быть, головные боли, боль в мышцах, боль в суставах, боль в спине, нарушение чувствительности поясницы и оцепеневшие мышцы.

Как отмечается, все симптомы прошли без необходимости лечения спустя пару дней.

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