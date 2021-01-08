Новый скандал с вакциной Pfizer: в США врач умер после прививки

Грегори Майкл был сторонником вакцинации/ Фото facebook.com/heidi.neckelmann

В США через несколько недель после вакцинации от коронавируса умер врач. Ему сделали прививку препаратом компании Pfizer. Инцидент произошел в американском штате Флорида.

56-летний акушер-гинеколог Грегори Майкл работал в медицинском центре Mount Sinai в Майами-Бич и был сторонником вакцинации. Причиной его смерти стал геморрагический инсульт, передает New York Post.

Супруга погибшего рассказала в Facebook, что он сделал прививку от коронавируса 18 декабря. Спустя несколько дней он заметил на теле реакцию в виде красных пятен из-за подкожного кровоизлияния. Когда он обратился в больницу, у него обнаружили острую нехватку тромбоцитов. Майкл скончался за два дня до запланированной операции.

"Он был защитником вакцины, поэтому он и получил ее сам. Я считаю, что люди должны знать, что побочные эффекты могут случиться, что [вакцина] не всем хорошо подходит", — написала женщина.

В компании Pfizer заявили, что проведут собственное расследование по факту смерти Грегори Майкла.

"Мы активно расследуем это дело, но в настоящее время не верим, что есть прямая связь с вакциной", — говорится в заявлении.

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