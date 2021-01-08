Новый скандал с вакциной Pfizer: в США врач умер после прививки

Причиной смерти медика стал геморрагический инсульт.
В США через несколько недель после вакцинации от коронавируса умер врач. Ему сделали прививку препаратом компании Pfizer. Инцидент произошел в американском штате Флорида.
56-летний акушер-гинеколог Грегори Майкл работал в медицинском центре Mount Sinai в Майами-Бич и был сторонником вакцинации. Причиной его смерти стал геморрагический инсульт, передает New York Post.
Супруга погибшего рассказала в Facebook, что он сделал прививку от коронавируса 18 декабря. Спустя несколько дней он заметил на теле реакцию в виде красных пятен из-за подкожного кровоизлияния. Когда он обратился в больницу, у него обнаружили острую нехватку тромбоцитов. Майкл скончался за два дня до запланированной операции.
"Он был защитником вакцины, поэтому он и получил ее сам. Я считаю, что люди должны знать, что побочные эффекты могут случиться, что [вакцина] не всем хорошо подходит", — написала женщина.
В компании Pfizer заявили, что проведут собственное расследование по факту смерти Грегори Майкла.
"Мы активно расследуем это дело, но в настоящее время не верим, что есть прямая связь с вакциной", — говорится в заявлении.
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Вакцинация от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- 31 декабря 2020 года Всемирная организация здравоохранения одобрила первую вакцину от коронавируса совместного производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. ВОЗ дала разрешение на ее экстренное применение.
- 5 января стало известно, что в Норвегии умерли два человека после прививки от коронавируса Pfizer/BioNTech.
- 4 января в Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech.
- 30 декабря в Швейцарии после начала вакцинации от COVID-19 скончался пожилой человек, которому сделали прививку препаратом, разработанным Pfizer/BioNTech.
- 19 декабря сообщалось, что у пяти человек после прививки вакциной от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, появилась аллергическая реакция.
- 16 ноября стало известно, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может иметь побочные эффекты, поскольку у одного из участников эксперимента появились схожие с гриппом симптомы.
- 9 ноября США и Германия сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.