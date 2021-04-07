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Новый скандал с вакциной Спутник V в Словакии: Россия продала препарат с другим составом

7 апреля 2021, 09:24
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Словацкий институт по контролю за лекарственными средствами не принял решения о рекомендации прививать население российской вакциной от коронавируса.

Спутник V
Ранее в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за российской вакцины / Reuters

Вакцина Спутник V, которую Россия продала Словакии, оказалась по составу не идентичной той, которая получила одобрение авторитетного научного журнала The Lancet. Кроме того препарат не такой же, как те вакцины, которые используются в других странах.

К такому выводу пришел Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами, который провел исследование, передает издание Dennik N.

Отмечается, что предыдущее правительство страны в своих обоснованиях закупить российскую вакцину опиралось на исследование о российской вакцине против коронавируса, опубликованное в The Lancet.

Читайте также"Её не существует": Радуцкий резко высказался о российской вакцине против COVID-19В Государственном институте контроля за лекарственными средствами сообщили, что не получили всех документов о производстве или безопасности препарата, необходимых для оценки. Отмечается, что словацкие инспекторы не могут оценить вакцину настолько всесторонне, как Европейское агентство по лекарственным средствам.

Институт утверждает, что вакцина прошла испытания на стерильность, пирогенность, рН, прозрачность, цвет, аномальную токсичность, специфическую активность, отсутствие видимых механических примесей, определение концентрации белка, внешнего вида. Но только на основе этих тестов нельзя дать заключение об эффективности и безопасности для людей.

Словацкий институт не принял решения о рекомендации прививать население российской вакциной, поскольку не имеет достаточной информации для этого. Это общая позиция института и Министерства здравоохранения.

После исследования государственного института Минздрав Словакии обратился к другой лаборатории для проверки безопасности вакцины, однако результаты будут известны позже на этой неделе.

Скандал в Словакии из-за российской вакцины:

  • Правительственный кризис в Словакии начался после того, как выяснилось, что премьер-министр без согласования с партнерами заключил договор с Россией о поставках вакцины от коронавируса Спутник V.
  • Первая партия российской вакцины от COVID-19 Спутник V поступила в страну 1 марта. Словакия стала второй страной в Евросоюзе после Венгрии, которая намеревалась начать вакцинацию препаратом до официального одобрения вакцины на уровне ЕС.
  • 3 марта премьер-министр Словакии Игорь Матович, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса Спутник V, отличился некорректной шуткой об Украине, сказав, что "пообещал" Москве отдать "Закарпатскую Украину".
  • В тот же день Министерство иностранных дел Украины потребовало извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за шутку о Закарпатье.
  • Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку о Закарпатье, которую озвучил глава правительства страны Игорь Матович.
  • 6 марта Матович заявил, что Словакия не будет возвращать в Россию партию вакцины от коронавируса Спутник V.
  • 12 марта подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчи.
  • 22 марта премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что готов подать в отставку на фоне скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса Спутник V.

новости Словакии российская вакцина вакцина от коронавируса Спутник V
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