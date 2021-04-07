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Новый смертельный антирекорд: COVID-19 убил за сутки почти 500 украинцев

7 апреля 2021, 08:13
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С начала эпидемии зафиксированы более 35 тысяч летальных исходов от коронавируса. За минувшие сутки умер 481 житель страны.

коронавирус
За минувшие 24 часа госпитализированы с коронавирусом в Украине более 5,5 тыс. человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 15 415 жителей страны. В том числе заболели 636 детей и 437 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 5 587 человек; летальных случаев - 481; выздоровели - 11 472 человека.

Предыдущий смертельный антирекорд по числу жертв коронавируса в Украине был установлен по состоянию на утро 2 апреля - тогда в результате болезни за сутки умерли 433 украинца.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 7 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 1 784 579 человек;
  • выздоровели - 1 373 851 человек;
  • летальных исходов - 35 498;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 456 635.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 7 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1 417 случаев заражения коронавирусом, умерли - 45 человек, выздоровели - 476.

Всего в Киеве заболели 170 517 человек, умерли - 3701, вылечились - 108 732.

Коронавирус в Киеве - статистика 7 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

15 585 человек привиты против COVID-19 за сутки 6 апреля 2021 в Украине.

320 265 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 320 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 1417 случаев / 1819 прививок;
  • Винницкая область - 562 случая / 610 прививок;
  • Волынская область - 390 случаев / 510 прививок;
  • Днепропетровская область - 671 случай / 1170 прививок;
  • Донецкая область - 650 случаев / 540 прививок;
  • Житомирская область - 465 случаев / 630 прививок;
  • Закарпатская - 331 случай / 420 прививок;
  • Запорожская область - 733 случая / 870 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 195 случаев / 627 прививок;
  • Киевская область - 1092 случая / 0 прививок;
  • Кировоградская область - 105 случаев / 610 прививок;
  • Луганская область - 254 случая / 430 прививок;
  • Львовская область - 1085 случаев / 1349 прививок;
  • Николаевская область - 412 случаев / 680 прививок;
  • Одесская область - 1236 случаев / 580 прививок;
  • Полтавская область - 482 случая / 830 прививок;
  • Ровенская область - 666 случаев / 580 прививок;
  • Сумская область - 586 случаев / 270 прививок;
  • Тернопольская область - 569 случаев / 620 прививок;
  • Харьковская область - 1017 случаев / 560 прививок;
  • Херсонская область - 294 случая / 40 прививок;
  • Хмельницкая область - 912 случаев / 990 прививок;
  • Черкасская область - 745 случаев / 300 прививок;
  • Черновицкая область - 351 случай / 400 прививок;
  • Черниговская область - 195 случаев / 150 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • По состоянию на утро 3 апреля коронавирус в Украине установил новый антирекорд - за сутки был поставлен 20 341 диагноз.
  • Ученые НАН Украины спрогнозировали, что ситуация с коронавирусом в Украине начнет налаживаться не раньше, чем через 3-4 недели.
  • Врач-пульмонолог Светлана Гук заявила, что третья волна коронавируса, которая накрыла Украину, еще не достигла своего пика. При этом она втрое мощнее той, которая была осенью.
  • Для того, чтобы украинцы получили коллективный иммунитет от коронавируса, необходимо провакцинировать от COVID-19 две трети населения, то есть порядка 30 миллионов человек. Для этого Украине понадобится 1,5-2 года. Об этом заявил врач-эпидемиолог, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

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