Новый смертельный антирекорд: COVID-19 убил за сутки почти 500 украинцев

За минувшие 24 часа госпитализированы с коронавирусом в Украине более 5,5 тыс. человек / Фото Reuters

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 15 415 жителей страны. В том числе заболели 636 детей и 437 медработников.

Как сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 5 587 человек; летальных случаев - 481; выздоровели - 11 472 человека.

Предыдущий смертельный антирекорд по числу жертв коронавируса в Украине был установлен по состоянию на утро 2 апреля - тогда в результате болезни за сутки умерли 433 украинца.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1417), Одесской (1236), Киевской (1092), Львовской (1085) и Харьковской (1017) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 7 апреля / facebook.com/maksym.stepanov.official

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 1 784 579 человек;

выздоровели - 1 373 851 человек;

летальных исходов - 35 498;

проведено ПЦР-тестов - 8 456 635.

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 7 апреля

За последние сутки в Киеве выявили 1 417 случаев заражения коронавирусом, умерли - 45 человек, выздоровели - 476.

Всего в Киеве заболели 170 517 человек, умерли - 3701, вылечились - 108 732.

Коронавирус в Киеве - статистика 7 апреля / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

15 585 человек привиты против COVID-19 за сутки 6 апреля 2021 в Украине.

320 265 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 320 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 1417 случаев / 1819 прививок;

Винницкая область - 562 случая / 610 прививок;

Волынская область - 390 случаев / 510 прививок;

Днепропетровская область - 671 случай / 1170 прививок;

Донецкая область - 650 случаев / 540 прививок;

Житомирская область - 465 случаев / 630 прививок;

Закарпатская - 331 случай / 420 прививок;

Запорожская область - 733 случая / 870 прививок;

Ивано-Франковская область - 195 случаев / 627 прививок;

Киевская область - 1092 случая / 0 прививок;

Кировоградская область - 105 случаев / 610 прививок;

Луганская область - 254 случая / 430 прививок;

Львовская область - 1085 случаев / 1349 прививок;

Николаевская область - 412 случаев / 680 прививок;

Одесская область - 1236 случаев / 580 прививок;

Полтавская область - 482 случая / 830 прививок;

Ровенская область - 666 случаев / 580 прививок;

Сумская область - 586 случаев / 270 прививок;

Тернопольская область - 569 случаев / 620 прививок;

Харьковская область - 1017 случаев / 560 прививок;

Херсонская область - 294 случая / 40 прививок;

Хмельницкая область - 912 случаев / 990 прививок;

Черкасская область - 745 случаев / 300 прививок;

Черновицкая область - 351 случай / 400 прививок;

Черниговская область - 195 случаев / 150 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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