Новый удар COVID-19: в Минздраве назвали опасные страны, куда не нужно ездить украинцам

Минздрав не рекомендует украинцам посещать страны красной зоны - Ляшко / УНИАН

Министерство здравоохранения не советует гражданам Украины посещать Великобританию и ряд других государств по причине появления нового штамма коронавируса и высокого уровня распространения вирусной инфекции.

Как рассказал замглавы ведомства Виктор Ляшко в ходе своего брифинга во вторник, 22 декабря, украинцам лучше не посещать Великобританию, Данию, Нидерланды, Австралию и государства, которые Киев определил в красную эпидемиологическую зону.

Какие страны не рекомендуется посещать украинцам

Великобритания

Дания

Нидерланды

Австралия

Страны красной зоны

Кроме того, отметил Ляшко, в министерстве будут работать над проблемой усиления тестирования, чтобы проверить, есть ли новый штамм COVID-19 в Украине.

"Будем усиливать тестирование, чтобы убедиться, циркулирует ли новый коронавирус в Украине", - сказал Ляшко.Читайте такжеУкраина закроет авиасообщение с Британией из-за вируса-мутанта

Особое внимание намерены уделять пациентам с симптомами коронавирусной инфекции, которые находились на территории Великобритании в течение инкубационного периода, а также тех, кто мог контактировать с людьми из группы риска. Если тест таких лиц покажет положительных результат, их отправят на самоизоляцию.

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