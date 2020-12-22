Новый удар COVID-19: в Минздраве назвали опасные страны, куда не нужно ездить украинцам

В Украине усилят тестирование на COVID-19, чтобы выяснить наличие нового штамма вируса на территории страны.
Министерство здравоохранения не советует гражданам Украины посещать Великобританию и ряд других государств по причине появления нового штамма коронавируса и высокого уровня распространения вирусной инфекции.
Как рассказал замглавы ведомства Виктор Ляшко в ходе своего брифинга во вторник, 22 декабря, украинцам лучше не посещать Великобританию, Данию, Нидерланды, Австралию и государства, которые Киев определил в красную эпидемиологическую зону.
Какие страны не рекомендуется посещать украинцам
- Великобритания
- Дания
- Нидерланды
- Австралия
- Страны красной зоны
Кроме того, отметил Ляшко, в министерстве будут работать над проблемой усиления тестирования, чтобы проверить, есть ли новый штамм COVID-19 в Украине.
"Будем усиливать тестирование, чтобы убедиться, циркулирует ли новый коронавирус в Украине", - сказал Ляшко.Читайте такжеУкраина закроет авиасообщение с Британией из-за вируса-мутанта
Особое внимание намерены уделять пациентам с симптомами коронавирусной инфекции, которые находились на территории Великобритании в течение инкубационного периода, а также тех, кто мог контактировать с людьми из группы риска. Если тест таких лиц покажет положительных результат, их отправят на самоизоляцию.
Коронавирус новости
- По состоянию на вторник, 22 декабря, в Украине установлено 979 506 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа вирусом заразились 8 513 украинцев.
- Глава британского правительства Борис Джонсон 19 декабря заявил, что в связи с обнаруженным в королевстве новым штаммом коронавируса на территории государства вводится четвертый уровень ограничений.
- Джонсон предположил, что новая мутация коронавируса может быть на 70% опаснее того варианта, который уже известен ученым. На Западе страны массово приостанавливают транспортное сообщение с Великобританией.