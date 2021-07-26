Нужен миллион: в Киеве рассказали, при каких условиях можно будет избежать локдауна осенью

В Киеве назвали условия для избежания нового локдауна / Униан

Осенью в Украине могут снова ужесточить карантинные ограничения из-за распространения штамма Дельта, но этого можно избежать. Что именно поможет предотвратить введение локдауна рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По словам чиновника, для предотвращения резкого распространения COVID-19 в столице большую надежду возлагают на вакцинацию населения. Даже назвал цифру: если вакцинировать миллион жителей Киева, то локдаун в столице можно и не вводить, передает РБК Украина со ссылкой на эфир Украина 24.

Также он рассказал, что третью волну распространения коронавирусной инфекции в столице Украины прогнозируют в конце августа – начале сентября, когда закончится время отпусков и каникул. Уже сейчас столичные власти готовят дополнительные койко-места в больницах.

Глава столичной Госпродпотребслужбы подчеркнул, что пока рано говорить о возможном переводе школ на дистанционное образование. По его словам, при условии стопроцентной вакцинации педагогов, медиков и другие уязвимых социальных групп к 1 сентября, такие ограничения в учебном процессе не понадобятся.

Вакцинация в Украине

В Украине с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации против коронавируса. Получить прививку могут получить все желающие украинцы в возрасте от 18 лет, иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, и лица в статусе беженца.

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Напомним, в Украине уже создали почти 200 центров вакцинации населения (ЦВН) против коронавируса. Записаться на вакцинацию в пункты прививки можно, позвонив в регистратуру медучреждения. Также по телефону или онлайн можно записаться в центр массовой вакцинации. В то же время в пунктах и центрах вакцинации будет действовать и живая очередь.

Ранее стало известно, что вслед за Киевом, индийский коронавирус Дельта добрался и до Львовской области. Состояние больных – с положительной динамикой.

Напомним, что дважды вакцинированы люди на 80% защищены от тяжелого течения COVID-19, вызванного штаммом "Дельта".