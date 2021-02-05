"Нужно было делать раньше": в Pfizer назвали ошибки Украины с вакцинацией

В Pfizer оценили ситуацию с вакцинацией в Украине / Фото Reuters

Генеральный директор компании Pfizer Ukraine Зоряна Цилык оценила ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Украине.

Pfizer Ukraine не может начать детальную коммуникацию, пока препарат не зарегистрирован в Украине, заявила она в ходе онлайн-встречи Глобальный обзор экономики Украины, трансляция которой проходила на канале YouTube Европейской бизнес ассоциации.

"Вакцинация – это сложный логистический процесс. (…) Но мы не можем начать детальную коммуникацию, пока препарат не зарегистрирован в Украине. Мы делаем все, чтобы это произошло как можно скорее. Все правительства заключали договоры еще в июле, нужно было (Украине, – ред.) это сделать раньше. Мы делаем все, чтобы вакцина была в Украине, сейчас проходят переговоры – надежда есть, шансы хорошие", - отметила Цилык.

По ее мнению, в Украине стоит внедрить электронный паспорт вакцинации.

"Было бы хорошо внедрить электронный паспорт вакцинации, ведь практически все вакцины требуют двух инъекций, и это необходимо как-то отследить. Удобно было бы иметь данные о вакцинации в телефоне, если ты хочешь передвигаться по миру", - считает Цилык.

Гендиректор Pfizer Ukraine также подчеркнула, что обеспечить холодовую цепочку при поставке вакцины "проще, чем все это представляют".

"Вакцина поставляется в специальных термобоксах, которые поддерживают необходимую температуру пять недель. В Европе вакцину развозит логистическая компания FedEx",- добавила она.

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Вакцина от коронавируса для Украины: