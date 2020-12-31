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Нужно ли пить витамины D, С и цинк для профилактики коронавируса: в ВОЗ поставили точку

31 декабря 2020, 11:08
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Витамины имеют решающее значение для хорошего функционирования иммунной системы, но они не лечат.

витамин D
Если не злоупотреблять приемом витамина D, то вредные последстваия человеку не грозят / Фото pixabay

Многие медики советуют пить витамины - в частности D, C и цинк - как для профилактики, так и для лечения коронавируса. При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что витамины необходимы для нормальной работы иммунной системы. Однако на данный момент отсутствуют какие-либо рекомендации относительно употребления их с целью профилактики COVID-19.

Об этом сообщил глава офиса ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт, передает Радио Свобода.

По его словам, витамины D, C и цинк имеют решающее значение для хорошего функционирования иммунной системы и играют жизненно важную роль в укреплении здоровья. Микроэлементы должны поступать в организм из сбалансированного и разнообразного питания, учитывая фрукты, овощи и продукты животного происхождения.

Хабихт рассказал, в каких продуктах содержится витамин D. Это жирная рыба (лосось, тунец и скумбрия), рыбий жир, говяжья печень, сыр и желтки. Витамин D также может производиться в коже под воздействием солнечного света.

Если же человек не употребляет продукты, богатые витамином D, а влияние солнечного света ограничено, то "рекомендуется употреблять витамин D в дозах 200-600 МЕ (международных единиц).

Если не злоупотреблять приемом витамина D, то вредные последстваия - гиперкальциурия (повышенное содержание кальция в моче, - ред.) и гиперкальциемия (повышение концентрации кальция в плазме крови, - ред.) – человеку не грозят.

Что такое витамин D

Витамин D — группа биологически активных веществ (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона "B", а также поступает в организм человека с пищей. Эргокальциферол (витамин D2) может поступать только с пищей, сообщает Википедия.

Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Согласно ряду клинических исследований, хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития у них в будущем различных заболеваний: сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника.

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Коронавирус и витамины - о чем ранее писал Главред:

  • Академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко заявил, что при лечении коронавируса, а также для профилактики заболевания необходимо принимать витамины. По его словам, у человека должен быть достаточный уровень витаминов, особенно витаминов D и С. Также можно принимать рекомендованную дозу витамина E.
  • Испанские медики выяснили - более 80% пациентов, которые были госпитализированы в одну из больниц Сантандера с легкими или тяжелыми формами COVID-19 во время первого пика пандемии, страдали от нехватки витамина D.
  • Диетолог Екатерина Бурляева рассказала, какие витамины необходимы для профилактики COVID-19.
  • Ученые из Индии выяснили, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения болезни COVID-19.
  • Ученые из TILDA (The Irish Longitudinal Study on Ageing) в Дублине провели исследование и выяснили, что витамин D, от недостатка которого мы так страдаем в осенне-зимний период, как оказалось, играет не последнюю роль в борьбе против COVID-19.

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