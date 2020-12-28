Нужно ли принимать антибиотики при COVID-19: академик дал окончательный ответ

Антибиотики не действуют на вирусы / УНИАН

Директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комиссаренко объяснил, эффективно ли лечение коронавируса антибиотиками и когда начинать пить антибиотики при COVID-19.

По его словам, антибиотики не действуют на вирусы. Возможно, что некоторые семейные врачи хотят перестраховаться, поэтому сразу назначают эти препараты, передает РБК-Украина.

"Но они (антибиотики, - ред.) могут действовать на бактериальную инфекцию, которая потом может присоединиться к вирусной инфекции. Только тогда нужно вводить антибиотики", - рассказал Комиссаренко.

При этом желательно вводить пациенту те антибиотики, которые действуют именно на ту бактериальную инфекцию, которая присоединилась.

"Для этого нужно узнать, чувствительны ли бактерии к этому антибиотику или нет. Иначе антибиотик может нанести только вред, если окажется, что те бактерии резистентны, нечувствительны к нему. Поэтому в начале заболевания коронавирусом, как правило, никто не назначает антибиотиков. И люди сами не должны принимать антибиотики, потому что они могут вызвать резистентность к ним", - резюмировал академик.

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