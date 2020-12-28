Нужно ли принимать антибиотики при COVID-19: академик дал окончательный ответ

Некоторые семейные врачи хотят перестраховаться, поэтому сразу назначают антибиотики, отметил Сергей Комиссаренко.
Директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, академик Сергей Комиссаренко объяснил, эффективно ли лечение коронавируса антибиотиками и когда начинать пить антибиотики при COVID-19.
По его словам, антибиотики не действуют на вирусы. Возможно, что некоторые семейные врачи хотят перестраховаться, поэтому сразу назначают эти препараты, передает РБК-Украина.
"Но они (антибиотики, - ред.) могут действовать на бактериальную инфекцию, которая потом может присоединиться к вирусной инфекции. Только тогда нужно вводить антибиотики", - рассказал Комиссаренко.
При этом желательно вводить пациенту те антибиотики, которые действуют именно на ту бактериальную инфекцию, которая присоединилась.
"Для этого нужно узнать, чувствительны ли бактерии к этому антибиотику или нет. Иначе антибиотик может нанести только вред, если окажется, что те бактерии резистентны, нечувствительны к нему. Поэтому в начале заболевания коронавирусом, как правило, никто не назначает антибиотиков. И люди сами не должны принимать антибиотики, потому что они могут вызвать резистентность к ним", - резюмировал академик.
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Нужно ли принимать антибиотики при коронавирусе - о чем ранее писал Главред:
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