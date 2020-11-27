Нужно ли сбивать температуру при COVID-19: врач развенчал популярный миф

Даже температуру в 37 градусов нужно снижать, говорит Бриль / УНИАН

Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль назвал самые распространенные ошибки, которые совершают украинские врачи и которые приводят к смерти пациентов, зараженных коронавирусом.

Об этом медик рассказал в интервью Оbozrevatel.

"У вас назначается громадное количество антибиотиков. И потом люди попадают в госпиталь с антибиотикорезистентной пневмонией. У вас до сих пор даются противомалярийные препараты, которые приводят к нарушениям ритма сердца и так далее. У вас до сих пор рассказывают, что не нужно снижать температуру", - сказал Бриль.

Читайте такжеЛечение коронавируса антибиотиками: врач предупредил о катастрофеПо его словам, даже температуру в 37 градусов нужно снижать.

"Ее сразу надо снижать. Выработка иммунных комплексов гораздо выше при повышенной температуре – это раз. Во-вторых, это в принципе противоестественно для человека. При повышенной температуре происходит множество процессов. Протекает вазоконстрикция (сужение просвета кровеносных сосудов, – ред.), запускаются компенсаторные процессы. Они не нужны, нельзя, чтобы это было", - объяснил врач.

Бриль прокомментировал распространенное утверждение медиков о том, что при повышенной температуре вирус погибает.

"Это абсолютно безграмотно. Лет 80 назад это считалось правдой. Но нет ни одного научного доказательства этой теории. Есть свежее исследование, которое доказывает, что это неверно", - сказал он.

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