Нужно ли сбивать температуру при COVID-19: врач развеял миф

Медик рекомендует сбивать температуру с показателя 37,2 градуса / УНИАН

Если не сбивать температуру при заражении коронавирусом, то состояние пациента может ухудшиться, и его придется лечить уже не дома, а в больнице.

Об этом заявил главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, передает ТСН.

По его словам, ничего хорошего в температуре пациента нет. Если ее сбивать, то на седьмой день начнут вырабатываться антитела, которые на начнут блокировать вирус и на 14-й день приведут к его смерти.

"Наш организм считается более мощной машиной, чем препарат для уничтожения вируса. На 14-й день вирус является уничтоженным за счет антител без температуры. Если антитела вырабатываются, им температура не нужна", - отметил медик.

Жиравецкий рекомендует сбивать температуру с показателя 37,2 градуса в таких случаях:

если пациент старше 35 лет;

если у пациента есть сопутствующие заболевания;

если температура появилась на после шестого-седьмого дня болезни.

"Если в первые дни такая температура - то сбивать не надо, если позже тянется такой шлейф, то это для нас может быть проблемой (…) Я вообще не знаю, кто придумал эту сказку - не сбивать температуру", - добавил медик.

Нужно ли сбивать температуру при коронавирусе

Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль ранее также заявлял, что даже температуру в 37 градусов нужно снижать.

Комментируя распространенное утверждение медиков о том, что при повышенной температуре вирус погибает, Бриль отметил: "Это абсолютно безграмотно. Лет 80 назад это считалось правдой. Но нет ни одного научного доказательства этой теории. Есть свежее исследование, которое доказывает, что это неверно".

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