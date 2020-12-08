Нужно ли сбивать температуру при COVID-19: врач развеял миф

Тарас Жиравецкий рассказал, есть ли связь между повышенной температурой и выработкой антител.
Если не сбивать температуру при заражении коронавирусом, то состояние пациента может ухудшиться, и его придется лечить уже не дома, а в больнице.
Об этом заявил главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, передает ТСН.
По его словам, ничего хорошего в температуре пациента нет. Если ее сбивать, то на седьмой день начнут вырабатываться антитела, которые на начнут блокировать вирус и на 14-й день приведут к его смерти.
"Наш организм считается более мощной машиной, чем препарат для уничтожения вируса. На 14-й день вирус является уничтоженным за счет антител без температуры. Если антитела вырабатываются, им температура не нужна", - отметил медик.
Жиравецкий рекомендует сбивать температуру с показателя 37,2 градуса в таких случаях:
- если пациент старше 35 лет;
- если у пациента есть сопутствующие заболевания;
- если температура появилась на после шестого-седьмого дня болезни.
"Если в первые дни такая температура - то сбивать не надо, если позже тянется такой шлейф, то это для нас может быть проблемой (…) Я вообще не знаю, кто придумал эту сказку - не сбивать температуру", - добавил медик.
Нужно ли сбивать температуру при коронавирусе
Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль ранее также заявлял, что даже температуру в 37 градусов нужно снижать.
Комментируя распространенное утверждение медиков о том, что при повышенной температуре вирус погибает, Бриль отметил: "Это абсолютно безграмотно. Лет 80 назад это считалось правдой. Но нет ни одного научного доказательства этой теории. Есть свежее исследование, которое доказывает, что это неверно".
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Коронавирус в Украине – последние новости:
- По состоянию на вторник, 8 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 832 758 человек. За сутки коронавирус диагностировали у 10 811 человек. Заразились в том числе 520 детей и 512 медработников.
- За минувшие сутки в Киеве поставили еще 1475 диагнозов коронавирус COVID-19. Таким образом, столица снова лидирует в Украине по приросту новых инфицированных за сутки. Общее число зараженных в Киеве - 82 810 человек.
- Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий считает, что на самом деле число инфицированных украинцев намного больше. По его словам, цифры официальной статистики нужно умножать на четыре или даже пять.
- Также Жиравецкий спрогнозировал, когда начнется третья волна COVID-19 в Украине и сколько еще времени продлится эпидемия.