Нужно срочно к врачу: ученые назвали новый симптом COVID-19

Этот симптом коронавируса проявляется на ранней стадии заболевания.
Американские ученые заявили, что головокружение – это еще одно из основных клинических проявлений коронавируса.
Об этом сообщает издание Рrevention.
Аналитики изучили данные о 141 пациенте с коронавирусом, и обнаружили, что все они в какой-то момент испытали головокружение. Этот симптом появлялся на ранней стадии заболевания. При этом у трех пациентов головокружение было начальным симптомом коронавируса, еще у двоих за ним последовали респираторные симптомы.
Доктор медицины, главный специалист по качеству и безопасности пациентов в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо Ян Гонсенхаузер отметил, что на данный момент конкретный механизм, объясняющий это явление, не установлен. Головокружение является общим симптомом, связанным со многими вирусами, особенно с заболеваниями, сопровождающимися лихорадкой, а не только с COVID-19.
Также отмечается, что головокружение не означает автоматически наличие коронавируса, особенно если нет других симптомов. Но ученые советуют проконсультироваться с врачом, если это чувство не проходит.
К слову, ни Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ни Всемирная организация здравоохранения не называют головокружение симптомом коронавируса.
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