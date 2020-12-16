Нужно срочно к врачу: ученые назвали новый симптом COVID-19

Если головокружение не проходит, нужно обратиться к врачу / Фото Reuters

Американские ученые заявили, что головокружение – это еще одно из основных клинических проявлений коронавируса.

Об этом сообщает издание Рrevention.

Аналитики изучили данные о 141 пациенте с коронавирусом, и обнаружили, что все они в какой-то момент испытали головокружение. Этот симптом появлялся на ранней стадии заболевания. При этом у трех пациентов головокружение было начальным симптомом коронавируса, еще у двоих за ним последовали респираторные симптомы.

Доктор медицины, главный специалист по качеству и безопасности пациентов в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо Ян Гонсенхаузер отметил, что на данный момент конкретный механизм, объясняющий это явление, не установлен. Головокружение является общим симптомом, связанным со многими вирусами, особенно с заболеваниями, сопровождающимися лихорадкой, а не только с COVID-19.

Также отмечается, что головокружение не означает автоматически наличие коронавируса, особенно если нет других симптомов. Но ученые советуют проконсультироваться с врачом, если это чувство не проходит.

К слову, ни Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ни Всемирная организация здравоохранения не называют головокружение симптомом коронавируса.

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