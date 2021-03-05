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Обещанная Украине вакцина КНР показала неоднозначные результаты – СМИ

5 марта 2021, 10:23
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По результатам исследований в Турции эффективность китайской вакцины CoronaVac составила 83,5%.

Вакцина Sinovac
Украинцам пообещали вакцину Sinovac / GettyImages

В Турции завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса, которую разработала китайская компания Sinovac Biotech.

По результатам исследований эффективность китайской вакцины составила 83,5%, сообщает Bloomberg.

В сообщении подчеркивается, что результаты исследований Sinovac показали уровень защиты ниже первоначальных прогнозов но значительно выше результатов исследваний, проведенных в Бразилии.

В то же время вакцина CoronaVac оказалась на 100% эффективной в предотвращении госпитализации, согласно исследованиям третьей фазы.

Вместе с тем китайская вакцина показала значительно различающиеся показатели эффективности в четырех центрах клинических испытаний, что вызывает опасения по поводу того, будет ли вакцина эффективной в сдерживании вспышек в странах, где она проводится, добавляется в сообщении.

Отметим, что украинская фармацевтическая компания Лекхим сообщила, что в исследованиях в Турции приняли участие более 10 тысяч человек, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, Лекхим планирует поставить в Украину первую партию вакцины CoronaVac от Sinovac к 15 марта 2021 года, сообщает Суспильне.

В то же время госпредприятие Медицинские закупки обратились в Министерство здравоохранения, чтобы узнать, на каком сейчас этапе регистрация вакцины CoronaVac и какова ее эффективность. В Медицинских закупках отметили, что по условиям договора поставки первой партии в 700 тысяч доз вакцины должны состояться до 7 марта.

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Вакцина Sinovac

Китайский производитель Sinovac разработал собственную вакцину, получившую название CoronaVac.

При производстве вакцины CoronaVac используются частично разрушенные частицы коронавируса, которые фактически мертвы. После того, как иммунная система вступает в контакт с этими частицами, она начинает вырабатывать необходимые антитела для защиты от инфекции в будущем.

Как и другие вакцины, находящиеся в разработке, для нее потребуется две дозы, и Sinovac сможет производить 300 миллионов доз в год.

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