Обнародованы новые данные об эффективности вакцины AstraZeneca

Компания AstraZeneca заявила об отсутствии высокого риска тромбоза в результате применения их вакцины против коронавируса.
Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет сообщили, что предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса в США свидетельствуют об эффективности вакцины при профилактике симптоматического COVID-19 на уровне 79%. У участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%.
Как говорится в пресс-релизе компании AstraZeneca, вакцина против коронавируса показала эффективность в 100% при профилактике тяжелого заболевания и госпитализации.
Этот промежуточный анализ безопасности и эффективности был основан на исследованиях данных о 32 449 участниках, у которых был 141 симптоматический случай COVID-19. В испытании вакцина была рандомизирована по отношению к плацебо в соотношении 2:1.
Эффективность вакцины была одинаковой для разных национальностей и возрастов. Вакцина хорошо переносилась, и независимая комиссия по мониторингу безопасности данных (DSMB) не выявила никаких проблем безопасности, связанных с вакциной. DSMB провел специальный обзор тромботических случаев, а также тромбоза венозного синуса головного мозга (CVST) с помощью независимого невролога. Повышенный риск тромбоза среди 21 583 участников, получивших хотя бы одну дозу вакцины, не обнаружен.
Это исследование включало введение двух доз с четырехнедельным интервалом. Предыдущие испытания показали, что увеличенный интервал до 12 недель демонстрирует большую эффективность, что также подтверждается данными об иммуногенности.
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Вакцина AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- При этом ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
- Агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Там считают, что от него больше пользы, чем вреда.