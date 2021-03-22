Обнародованы новые данные об эффективности вакцины AstraZeneca

Эффективность вакцины AstraZeneca - на уровне 79% / Reuters

Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет сообщили, что предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса в США свидетельствуют об эффективности вакцины при профилактике симптоматического COVID-19 на уровне 79%. У участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%.

Как говорится в пресс-релизе компании AstraZeneca, вакцина против коронавируса показала эффективность в 100% при профилактике тяжелого заболевания и госпитализации.

Этот промежуточный анализ безопасности и эффективности был основан на исследованиях данных о 32 449 участниках, у которых был 141 симптоматический случай COVID-19. В испытании вакцина была рандомизирована по отношению к плацебо в соотношении 2:1.

Эффективность вакцины была одинаковой для разных национальностей и возрастов. Вакцина хорошо переносилась, и независимая комиссия по мониторингу безопасности данных (DSMB) не выявила никаких проблем безопасности, связанных с вакциной. DSMB провел специальный обзор тромботических случаев, а также тромбоза венозного синуса головного мозга (CVST) с помощью независимого невролога. Повышенный риск тромбоза среди 21 583 участников, получивших хотя бы одну дозу вакцины, не обнаружен.

Это исследование включало введение двух доз с четырехнедельным интервалом. Предыдущие испытания показали, что увеличенный интервал до 12 недель демонстрирует большую эффективность, что также подтверждается данными об иммуногенности.

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