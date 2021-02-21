Опубликованы новые данные об эффективности вакцины Pfizer, которую ждет Украина / Фото Reuters

Вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer и поставку которой ожидает Украина, на 89,4% предотвращает передачу коронавируса.

Как пишет Der Spiegel, это результат большого обсервационного исследования, проведенного совместно с Министерством здравоохранения Израиля.

"Было обнаружено, что вакцина на 89,4% эффективна в предотвращении инфекций Sars-CoV-2. Для дальнейшего развития пандемии это сообщение может быть решающим", - говорится в сообщении.

В то же время израильские медицинские работники зарегистрировали снижение риска заражения на 95,8% среди тех, кто сделал две прививки препаратом Pfizer, пишет Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

Такие данные основаны на информации, собранной на национальном уровне. Статистика касается граждан Израиля, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса как минимум за две недели до начала исследования.

Отметим, по состоянию на 21 февраля число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии составило 111 миллионов 73 тысячи, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло отметки 2 миллиона 460 тысяч, выздоровели более 85 млн человек.

Справка

Вакцина против COVID-19, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%.

Великобритания стала первой страной, разрешившей использование этой вакцины по экстренному протоколу.

21 декабря 2020 года вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях.

31 декабря 2020 года вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных случаях.

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